'La Mole', la nueva novela negra de Federico Relimpio, en las entrañas de la sanidad

"Nada hay más verdadero que un gran hospital público como La Mole, donde nacemos, morimos o, simplemente, sobrevivimos". De la realidad parte Federico Relimpio cuando narra una historia nueva, una narración que siempre se embarca en una trama de ficción intrigante en la que cualquiera podría sentirse reflejado o reconocer en otros la situación. En la que es su quinta novela publicada, La Mole (verá la luz en Amazon el 25 de septiembre), este médico de profesión y escritor de vocación se adentra en las vísceras de un sistema de salud pública y en un gran hospital que lo representa.

En 469 páginas escritas casi todo el tiempo como narración en primera persona a dos voces, este galeno sevillano especializado en Endocrinología y Nutrición, con una prolija carrera científica centrada en la diabetes mellitus con varios trabajos internacionales publicados, así como colaboraciones a congresos, cuenta la historia de La Mole: "Es un mote, un seudónimo utilizado en el libro para un gran hospital público. Un hospital enorme que es el buque insignia de la Sanidad Pública de una gran región (una especie de país dentro del país). Una madrugada, de sábado a domingo, La Mole está en estado de emergencia. Las urgencias están asediadas por una batalla entre clanes rivales procedentes del Harlem, un barrio conflictivo situado a pocos cientos de metros. En dicha tesitura, se descubre el cadáver de una mujer en pijama clínico. Una desconocida, precipitada por el hueco de la escalera. Un suicidio, en apariencia. Pero el examen forense nos dirá que se trata de un homicidio. Un asesinato cuyo esclarecimiento nos va a decir mucho acerca del modo de ejercer el poder en la región. Y cómo 'democracia' es una idea de quita y pon, una mercancía de compra y venta".

La obra de Federico Relimpio

Éste no es el primer libro de Federico Relimpio. En su haber ya guarda otras cuatro obras literarias, la mayoría, con el mundo de la medicina en primer o segundo plano. "Mi interés por la escritura se presentó así, de repente, al final de la primera década de este siglo. Acumulaba una gran decepción por el entorno en que desarrollaba mi trabajo. Algo comprensible, por otra parte: llevaba un par de décadas en el mundo profesional y tenía la impresión de que mis esfuerzos asistenciales e investigadores solo me habían atraído el desprecio cínico de mis superiores, empeñados rígidamente en la sumisión al mundo político de la época. Podía optar por vegetar o explorar nuevas alternativas, y aquí estoy", explica Relimpio, quien en la actualidad y después de diez año en el mundo literario se siente un escritor en un cuerpo de un médico.

En esta década, Federico Relimpio ha evolucionado como autor: "Con la primera novela, K.O.L. Líder de Opinión, me embargaba el desafío, la necesidad de expresarme, de situarme al margen de un mundo profesional e institucional falso y opresivo. Con la segunda, Bajo su Piel Tatuada, me sumergí en los estragos de la crisis económica del 2008. Con la tercera, Ladridos en la Noche, me enfrenté al hecho que la ley no es igual para todos y que una casta bien situada podía, en efecto, planear sobre los mortales al modo de la vieja aristocracia".

Ahora, con La Mole, vuelve a esas "historias terribles, sin lugar a dudas, pero historias que son verdad, o están inspiradas en la realidad... Cada paciente trae su relato, que va mucho más allá de sus dolencias. Si uno enhebra los relatos a lo largo de una historia con olor a barrio, con héroes y heroínas de verdad, apreciará enseguida la verdadera intriga de la vida", detalla Relimpio.

Aunque el asunto de la sanidad y su deriva es un tema de máxima actualidad, el autor reconoce que la idea que rodea a este libro es mucho anterior a la pandemia. "La Mole se remonta a 2018 en lo técnico, pero la idea es muy anterior. Se enraíza en una mezcla de hartazgo e indignación ante el abuso del empleo de la Sanidad por parte de la clase política para ganar elecciones. De cifras falseadas (o maquilladas) y de dirigentes 'haciéndose la foto' mientras, detrás, la realidad se ocultaba a toda costa. Y no, no es lo correcto. Los ciudadanos nos merecemos a unos trabajadores sanitarios libres de presiones y, más aún, libres de miedos, de intimidaciones". Y es, precisamente, a eso sanitarios a los que ha querido dedicar la obra: "Dado que esta obra se concluye a lo largo del segundo año de la primera gran pandemia del siglo XXI, no puedo sino dedicarla a todos los trabajadores de la Sanidad Pública de España, que se dejaron la piel –literalmente– por su gente en la primera línea de batalla contra el coronavirus".