Cine para una Europa diversa

Durante todo el mes de diciembre, la quinta edición del Festival ArteKino nos propone descubrir on line una selección de 10 películas europeas de jóvenes realizadores que rinden homenaje a la diversidad cultural y lingüística de Europa. Un festival que tiene como objetivo promocionar el cine europeo y dar acceso a un gran público a largometrajes que de otra manera podrían tener dificultad para encontrar distribución en cines. Los espectadores pueden formar parte del propio festival votando el Premio del Público ArteKino. Las películas estarán disponibles del 1 al 31 de diciembre gratuitamente en www.artekinofestival.com.

En línea con el espíritu del canal Arte, las películas seleccionadas, largos de ficción y documentales, reflejan la intención de “crear un nuevo vínculo entre las obras, sus autores y un amplio público curioso por descubrir otras opiniones nuevas y relevantes sobre temas y preocupaciones de nuestro tiempo.”

“Nuestra selección cede el protagonismo a los nuevos autores y muestra la diversidad de su inspiración, su atención a las agitaciones geopolíticas, así como a las crisis íntimas”, explica Olivier Père, director artístico.

Así nos llegan títulos que formaron parte de la sección oficial de Locarno como la comprometida Cat in the Wall, de las activistas búlgaras Mina Mileva y Vesela Kazakova, Love me Tender de la suizo-peruana Klaudia Reynicke, o Ivana the Terrible, de la serbia Ivana Mladenovic, que pasó por el SEFF 2019. Películas que hablan de nuestra relación con el amor, como la italiana Lessons of Love, de Chiara Campra, o con la guerra, como la fábula contemporánea de David Verbeek Full Contact. Historias que invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores como Negative Numbers, de la georgiana Uta Beria, o Motherland, del lituano Tomas Vengris; que nos recuerdan que crecer no siempre es una tarea fácil, como Son of Sofía, de la griega Elina Psykou; o que ponen el foco en el drama endémico de la inmigración: la alemana THF: Central Airport, del brasileño Karim Aïnouz. Y como guinda, el retrato de un artista tan polifacético como polémico, en el documental lleno de música Sebastien Tellier: Many Lives, de François Valenza.

En su objetivo de promover el cine europeo entre un público amplio, el festival tiene dos premios otorgados por los espectadores: el Premio del Público Europeo, en el que puede participar cualquier persona al finalizar el visionado de cada película, con una dotación máxima de 20.000 euros para el director y el distribuidor. Además, un jurado formado por una docena de jóvenes europeos votará por su largometraje preferido. La ganadora del Premio del Público Joven recibirá un premio de 10.000 euros, también a la distribución.

'30 Monedas': vuelve el mejor Álex de la Iglesia

Han tenido que ser una plataforma (HBO España) y el formato serial los que nos devuelvan al mejor Álex de la Iglesia en años, en muchos años, me atrevería a decir, todos los que han pasado desde aquella El día de la bestia (1994) que marcaría un punto y aparte en la historia del cine español.

Desbordado por sus guiones y una irrefrenable y desmedida tendencia al exceso, el cineasta se repliega ahora hacia las formas y tramas de la serie B para reconectar aquellos ramalazos sacrílegos y satánicos de los orígenes con una festiva celebración del género que, ahora sí, encuentra en el tono desaforado y la caricatura el vehículo perfecto para el entretenimiento popular.

Arrancan estas 30 monedas con un doble prólogo portentoso, una secuencia de robo y tiroteo y un insólito parto del vientre de una vaca. Lo que viene a continuación se adentra ya en esa mirada esperpéntica a la tipología celtibérica encastrada en una trama de exorcismos, demonios y monstruos abominables a la que De la Iglesia no da respiro entre secuencias, casi como si estuviera echando toda la carne en el asador en la primera hora de juego. Formas hipertróficas, desparpajo, homenajes, elenco en su tono justo e ironía a raudales que sólo pueden anunciar buenas noticias y augurar grandes momentos si esto no desfallece.

17º Festival de Cine Africano - FCAT

Las circunstancias obligan al ya veterano FCAT de Tarifa y Tánger a celebrar su 17ª edición (4-13 diciembre) en modalidad reducida, matinal e híbrida: en el Teatro Alameda y la Iglesia de Santa María de la localidad gaditana, pero también a través de Filmin, donde desde mañana podrán verse las películas de la sección oficial ‘Hipermetropía’, entre las que destaca la cinta argelina Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédine, y también las de otros ciclos como ‘África en breve’, ‘A carcajadas’, ‘Visiones anticoloniales’, ‘La próxima vez, los fuegos’ o ‘La tercera raíz’.

Acompañando estas proyecciones y ciclos, el FCAT programa una nueva edición (online) de su Aula de Cine Africano en colaboración con Cicus, en la que el programador Javier H. Estrada disertará sobre el humor, las visiones sobre los procesos de independencia o la representación fílmica de la muerte, el luto y la resurrección en el cine africano contemporáneo.

El estreno de la semana: 'El Padrino III'

Como ya hiciera con Apocalypse now, no se sabe si como mera estrategia comercial o como reivindicación artística, Coppola ha remontado y remasterizado El Padrino III en su 30º aniversario para volver a estrenarla en la gran pantalla con un inicio y un final inéditos y un epílogo que lleva por título ‘Coda: La muerte de Michael Corleone’. Dice Diane Keaton que la experiencia de verla ha sido inmejorable, pero claro, ella es una de las protagonistas. La veremos.