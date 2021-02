Fnac Torre Sevilla inaugura 'Esto no es una exposición', del ilustrador francés Jean Jullien

Fnac ha retomado su programación de exposiciones en Sevilla. La tienda situada en el Centro Comercial Torre Sevilla recupera su actividad expositiva con la inauguración de Esto no es una exposición, del popular artista gráfico francés Jean Jullien.

Esta muestra, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo, recoge una selección de divertidas ilustraciones de Jean Jullien. Las imágenes han sido escogidas cuidadosamente de entre sus tres libros editados por Phaidon: Esto no es un libro (2016), Before & After (2017) y Why the Face? (2018).

"Nos complace volver a incluir en nuestra programación de exposiciones de fotografía, cómic e ilustración a Sevilla, una ciudad donde los creadores desean mostrar su obra y donde la actividad cultural de Fnac ha tenido siempre una gran acogida. Como es habitual en la marca, acercaremos al público sevillano tanto a reconocidos autores nacionales e internacionales como a nuevos talentos, con obras diversas que fomenten la reflexión, el diálogo y el entretenimiento", comenta Beatriz Navarro, directora de comunicación y marketing de Fnac.

"Estamos muy satisfechos de que Fnac haya retomado su circuito de exposiciones en el Centro Comercial Torre Sevilla, un centro caracterizado por su oferta de moda, cultura y gastronomía. Esta exposición nos permite complementar con otro tipo de experiencias relacionadas con la cultura la oferta comercial, gastronómica y de servicios de nuestro centro", ha destacado Larissa Rodríguez, gerente del Centro Comercial Torre Sevilla.

El ilustrador Jean Jullien

Jean Jullien es un reconocido y popular artista gráfico francés que vive y trabaja en Londres. Su trabajo oscila entre la ilustración, la fotografía, el vídeo, los disfraces, instalaciones, libros, posters, e incluso la ropa, para crear una coherente a la vez que ecléctica obra. Precisamente, esta muestra incluye ingeniosas imágenes que nos invitan a jugar, imaginar y redescubrir todo lo que nos rodea.

El artista ha expuesto su trabajo alrededor del mundo en galerías en París, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Berlín, Tokio, Seúl, Bangkok, Hong Kong, San Francisco, etc. Asimismo, ha trabajado con cientos de clientes, entre los que destacan The New York Times, The New Yorker, The Guardian, Beams, RCA Records, The Connaught, Colette, SZ Magazin, National Geographic, Le Grand Palais, El Centro Pompidou, Amnistía Internacional, Esquire, Le Coq Sportif, Le Bon Marché, Hermès, Mr. Porter, Champion USA, Salomon, Petit Bateau, Vogue y muchos más. Igualmente, ha publicado numerosos libros con prestigiosas editoriales como Phaidon, Walker Books, Comme des Géants y Hato Press. En España publica con Phaidon y Combel.

La apuesta de Fnac por las exposiciones

Desde su origen, Fnac ha tenido en la fotografía una de sus señas de identidad más reconocibles, organizando exposiciones, proyecciones y encuentros entre autores y público. De este modo, ha contribuido a la difusión de la cultura fotográfica, acercando al público a grandes maestros de la fotografía como Man Ray, Elliott Erwitt, Inge Morath, Alberto Korda, Mary Ellen Mark, Tina Modotti, Ramón Masats, Oriol Maspons, Virxilio Vieitez, Atín Aya; reconocidos fotógrafos como Miguel Trillo, Pep Bonet, Sofía Moro, Alfredo Cáliz, entre muchos otros; y toda una generación de nuevos talentos.

Asimismo, se ha convertido en un referente en la difusión del cómic y la ilustración, exponiendo piezas originales de figuras internacionales como Uderzo, Chester Brown y Liniers; consagrados autores españoles como El Roto, Luis Royo, Sento Llobell, Mariscal y Carlos Pacheco; y un largo listado de autores emergentes.