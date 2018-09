Freddie sigue luchando contra el sida

La muerte de Freddie Mercury en noviembre de 1991 visibilizó a nivel mundial al virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH o sida. El vocalista de Queen murió por una bronconeumonía complicada por el sida. A partir de ese momento y de un multitudinario concierto homenaje que se hizo en abril de 1992, la lucha contra el sida y la figura de Freddie Mercury han estado unidas. La fundación Mercury Phoenix Trust, liderada por ex compañeros de Mercury y amigos, abanderado esa lucha más de dos décadas después de la muerte del cantanta africano.

El Hard Rock Cafe, con motivo del que hubiera sido el 72 cumpleaños de Mercury, hizo un homenaje en sus restaurantes invitando a bandas tributo de Queen y destinando la recaudación a la fundación. El establecimiento situado en la calle San Fernando se unió a esta iniciativa y permitió que 150 afortunados disfrutarán de un concierto de la banda Radio Queen. La segunda planta del edificio ocupado por la cadena de restauración estadounidense se llenó de fans del grupo británico, que volvieron a entonar éxitos como Somebody to Love, Radio Ga Ga o I want to break free.

Desde la puerta al escenario mostachos en recuerdo de Freddie Mercury adornaban el local, que se implicó al máximo con el concierto disfrazando a sus camareros y inundando las paredes como el lema del concierto: Freddie for a day. Es decir, Freddie por un día, en clara alusión a meterse en la piel del icónico artista que, si el VIH no se hubiera cruzado en su camino, probablemente seguiría entre nosotros. Lo seguro es que ha conseguido hacer realidad aquella predicción que hizo hace algunas décadas: "no seré una estrella de rock: seré una leyenda".