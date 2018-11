‘Gymkhana’ Solidaria Turifoto19 en Itálica

Más de 400 fotógrafos participarán en la Gran Gymkhana Solidaria Turifoto19, organizada por el Conjunto Arqueológico de Itálica, Martín Iglesias y el Ayuntamiento de Santiponce a beneficio del Banco de Alimentos de Sevilla.

Coincidiendo con la inscripción de Itálica en la lista indicativa para optar a ser considerada Patrimonio Mundial y la celebración de la 7ª edición de Turifoto 19, el mayor encuentro de fotógrafos de Europa, el Conjunto Arqueológico de Itálica, Martín Iglesias y el Ayuntamiento de Santiponce celebrarán el sábado 1 diciembre una Gran Gymkhana Solidaria por las calles de Santiponce y el interior de la ciudad romana de Itálica.

Una gran parte del pueblo de Santiponce participa de este evento, ya que son numerosas las asociaciones, hermandades y personas que, bajo la organización del Instituto de Educación Secundaria IES Itálica, poblarán de actividades y figurantes tanto las calles de Santiponce como el recinto arqueológico.

Los gladiadores forman parte del recorrido

La gymkhana comenzará en el teatro romano de Itálica (de 9:30 a 10:00) con la recepción de participantes (fotógrafos y figurantes) y colaboradores (hasta alcanzar las 700 personas), lugar donde se llevará a cabo la foto de grupo inicial.

Las primeras pruebas se realizarán en la Plaza de la Constitución, donde, entre otras actividades, se recrearán un mercado romano, en el que colabora la Asociación de Empresarios de Santiponce y una escuela de filósofos a cargo de alumnos del IES Itálica.

De 11:00 a 13:00, las restantes pruebas se realizarán en el recinto principal del Conjunto Arqueológico (entrada por Avenida de Extremadura, 2). Para ello, los alumnos del IES Itálica y la Centuria Romana de Santiponce representarán aspectos diversos de la vida romana, destacando la lucha de gladiadores, juegos callejeros, maniobras militares, así como una ceremonia de enterramiento ambientada en época tardoantigua, entre otras.

Los participantes en la gymkhana tendrán que realizar unas divertidas pruebas fotográficas relacionadas con las representaciones de la época romana que se irán encontrando durante todo el recorrido. Al final de la misma, se llevará a cabo un gran sorteo con grandes premios.

La inscripción presencial a la gymkhana se abrirá el sábado 17 noviembre en la sede central de Martín Iglesias (C/ Hernando del Pulgar, 11) en horario de 10:00 a 14:00 hasta agotar las inscripciones disponibles. Para participar, cada asistente deberá entregar un mínimo 2 Kg de alimentos no perecederos con destino al Banco de Alimentos de Sevilla. El lunes 19 noviembre se abrirá el plazo de las inscripciones on line para asistentes procedentes de otras provincias de España.

Más información: www.martin-iglesias.com