Jornada 'Amor & Bestia' en la sede de la UPO en Sevilla

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), a través de la Facultad de Humanidades, organiza la jornada Amor & Bestia. Si el año pasado se dedicó una jornada a celebrar el encuentro de la Filología y la Historia natural, en Amor & Bestia, segunda edición del seminario Hablaba con las bestias, los peces, los pájaros... ¡y las flores!, el interés se centra en la configuración poética del amor entre lo cultural y lo biológico, preguntando en última instancia si el ámbito de Eros constituye un refugio eminentemente humano o si, por el contrario, es allí donde se afirma definitiva y rotundamente el vínculo entre nosotros y los animales. La sesión se celebrará este viernes 22 de abril en la sede de la UPO en la calle Laraña, 4.

Este espacio se abre a la reflexión en torno a la naturaleza del amor, entre la emoción y el acicate fisiológico, motivo inspirador y de trascendencia política o mero producto químico y neurológico, explorando el rendimiento científico de la metáfora y, en definitiva, la íntima relación entre las ciencias humanas y de la naturaleza, mucho más allá del triste panorama intelectual estrechado por la especialización y el así llamado divorcio de las ciencias y las humanidades.

Entre otras preguntas, aquí se debatirá: ¿Qué tienen que decirnos las bestias de Lucrecio enloquecidas por el amor, las fábulas de «animales agradecidos, los epitafios dedicados a las mascotas por sus dueños en la Roma de Marcial o el proyecto conservacionista emprendido por un niño que se llamaba Gerald Durrell? ¿Qué relación podrían tener las garzas y el enamoramiento, los signa amoris descritos por Catulo y el lóbulo prefrontal? ¿Por qué algo de verdad late aún en la imagen de esa Afrodita de Safo que se aproxima en su carro tirado por gorriones...?

Programa de Amor & Bestia

La jornada del 22 de abril comenzará a las 10:00 con la conferencia inaugural de José María Delgado, ¿Para qué sirve el cerebro? Comportamientos, pensamientos, emociones y sentimientos. Le seguirá, a las 11:00, la intervención de Miguel Cisneros Perales sobre Pájaros (y otros animales) en los cuentos de Daphne du Maurier: entre el amor, lo inquietante y el fin del mundo. Media hora después, será el turno de Marta Cuevas Caballero, quien pronunciará Yo no soy tu madre: amor y deseo animal en Fedra (2018) de Paco Bezerra.

Será a partir de las 12:30 cuando intervenga César de Bordons Ortiz con la ponencia El olor de las bestias, para participar a continuación, a las 13:00, Alberto Marina con Amores disecados: necrofagia, hibridación, taxidermia y otras zoofilias. La última de las conferencias de la mañana la pronunciará, a las 13:30, Silvia Cosío con He pintado algunos animales.

Tras el debate y el intermedio, abrirá la sesión de tarde, a las 16:30, Rosario Moreno Soldevila, con Animalario erótico-epigramático. Seguirá la jornada, a las 17:00, con Carmen Velasco-Montiel y Los amores poshumanos: lo animal y lo humano en la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres.

A las 17:30, Daniel Nisa Cáceres disertará sobre A propósito del mito de Andrómeda y el chthuluceno en "The Little Puppy That Could, de Martin Amis, para clausurar el acto Francisco Socas con Hembras y varones, mansedumbre y fiereza.

La inscripción a esta jornada es libre y gratuita hasta completar aforo.