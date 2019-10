Los MTV EMA llenan Sevilla en el puente de Todos los Santos

Sevilla se prepara para convertirse en "la capital mundial de la música" y la respuesta de la ciudadanía está cumpliendo las expectativas. La celebración en la ciudad por primera vez de los premios MTV European Music Awards (MTV EMA) ha agotado ya más de 30.000 locales para los distintos eventos previstos en el programa de eventos que se desarrollarán en diferentes escenarios y que serán retransmitidos a 500 millones de hogares de 180 países.

Según ha informado el Ayuntamiento, el evento musical está siendo ya un éxito para la ciudad incluso antes de producirse y la ocupación hotelera durante los días laborables de esta semana ha superado ya el 76% y a partir del viernes está previsto prácticamente el lleno en todos los establecimientos hoteleros. Como ya adelantó este periódico, el gobierno municipal ha cifrado el impacto económico por encima de los 50 millones.

Agotados las casi 30.000 localidades para los diferentes eventos

"Es una promoción impagable. Sevilla va a convertirse en epicentro del mundo de la música para acoger a productores, programadores y profesionales del sector de primer orden que vienen a conocer nuestra capacidad para organizar eventos. Y lo hacemos con una programación que se echa a la calle y que invita a la participación de toda la ciudadanía", ha destacado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha participado en la presentación junto con el responsable de Viacom International Media Networks, Manuel Gil. Ambos han visitado el stand que se ha situado en el Ayuntamiento con uno de los premios que se entregarán el próximo domingo que podrá ser visitado por aficionados y aficionadas sevillanas.

La programación arranca este jueves en el Cartuja Center que acoge un concierto dirigido a clientes de uno de los patrocinadores. El viernes, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogerá un gran concierto con 11.000 localidades agotadas al precio de cinco euros para ver a los grupos Love of lesbian, Viva Suecia, Carolina Durante y los sevillanos Derbi Motoreta’s Burrito Kachimba, mientras que el sábado la protagonista será la Plaza de España que acogerá a otras 10.000 personas para el concierto de Green Day, The Struts y Leon Benavente con todo vendido.

Más de 5.000 personas han confirmado su asistencias a la gala de los MTV EMAs en Fibes

El domingo, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Fibes acoge a más de 5.000 asistentes confirmados para los MTV EMAs, entre ellos las 1.600 personas que participaron este pasado fin de semana en los MTV breaks. Este jueves salen a la venta las últimas entradas para la ceremonia en la que se reconocerá a Liam Gallager con el premio Rock Icon y en la que participarán Rosalía, Becky G, Halsey, Mabel, AvaMax, Akon o Dúa Lipa.

Dispositivo especial de tráfico y seguridad

Para el desarrollo de este acontecimiento se ha diseñado un dispositivo especial que incluye a todos los servicios municipales con efectivos de Policía Local, Movilidad, Protección Civil, Bomberos, 061, Cecop, Urbanismo, Medio Ambiente, limpieza o transporte público así como diferentes áreas municipales ante la gran afluencia de público y los numerosos eventos que se desarrollan por toda la ciudad.

De acuerdo con los datos de previsiones del Centro de Gestión de Datos de Turismo de Sevilla sobre una muestra de 35.485 habitaciones el grado de ocupación medio para el conjunto de la semana es superior al 76%, una cifra que sube sensiblemente durante el puente. El viernes y sábado se alcanza el 90% sin incluir las reservas de última hora lo que supone el lleno de todas las plazas, especialmente las de establecimientos de cuatro y cinco estrellas.

En este sentido, el delegado de Hábitat Urbano ha destacado la importante agenda internacional que acumula la ciudad durante este mes de noviembre con los foros empresarial e interministerial de la Agencia Espacial Europea, el congreso de asociaciones de academias de la lengua, la cumbre mundial de agencias de viaje, el festival de cine de Sevilla, los premios gastronómicos Michelín o la Feria del Turismo de Lujo.