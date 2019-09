Magia y exposiciones en familia para combatir la lluvia en Sevilla del fin de semana

La lluvia parace que será la protagonista del fin de semana tras el paso de la DANA y las tormentas de los últimos días del verano, pero en la capital se celebrarán varias actividades ideales para el tiempo otoñal y para realizar en familia.

Magia en CasaLa Teatro

CasaLa Teatro propone tres opciones para el sábado y el domingo. El sábado 21 será el turno de la magia: Asombrosamente divertido, es el espectáculo de magia y humor de Alexis Melgar. Se trata de una mezcla de actos asombrosos, efectos visuales, sketches, siempre con mucho humor, ironía y de vez en cuando un punto de ternura. Es un show para toda la familia, ya que tanto niños como mayores pasarán un momento memorable en la compañía de este mago sevillano. Una hora asombrosamente divertida con Alexis Melgar. En CasaLa Teatro, a las 12:00.

Amarillo, con el ilusionista Luis Olmedo es la segunda cita del sábado en CasaLa Teatro. “La suerte no existe”. Ésta es la premisa que Luis Olmedo maneja en este show, en el que durante más de una hora demostrará a los espectadores que la suerte no existe, rompiendo los mitos que tenemos arraigados. Un espejo roto, tirar sal encima de la mesa, el color amarillo en el mundo del espectáculo, etcétera. Todo esto son sólo supersticiones… ¿o tal vez no? El sábado habrá dos funciones; a las 17:00 y a las 21:30. Entradas, 10 euros.

Títeres con cuentacuentos

Y el domingo 22 llegará el turno de los títeres de la mano de El tesoro del rey, con John Ardila. Una historia con manipulación de muñecos contado con la ayuda de un rey, un pirata, una marinera y una viejita. Una sencilla historia en donde los entrañables muñecos interactúan con el público, que le ayuda en su aventura. Una historia de todos los tiempos, en donde alguien quiere apoderarse de una bolsa repleta de tesoros. La función será a las 12:00. Entradas 6 euros. Más información www.casalateatro.com