Mercadona ya tiene "restaurante"

El centro comercial AireSur, gestionado por Cushman & Wakefield, cuenta con un servicio nuevo en su supermercado Mercadona: la zona de platos preparados, Listo para comer. Desde ahora, los clientes que acudan a Mercadona podrán comprar una serie de platos con productos frescos y recién cocinados, tanto para consumir fuera como en el propio establecimiento a modo de restaurante.

Mercadona cuenta con este servicio de platos preparados en aproximadamente 800 tiendas de España y Portugal, por lo que su supermercado de AireSur incorpora este revolucionario espacio que ya es un éxito en otras tiendas de la marca.

¿Qué se puede comer en Mercadona?

Dentro de esta sección, los clientes pueden encontrarse con comida de calidad a unos precios muy asequibles, para ser consumida en casa o en sus propias instalaciones. En Listo para comer se ofrecen más de 30 platos diferentes, como pueden ser paella,fideuá, pollo asado, tortillas, pasta o pizza en porciones, y que se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

También cuenta con un buffet de ensaladas donde, por un precio muy razonable, pueden llenar un bol con productos frescos como lechuga iceberg, mezcla de brotes tiernos, pepino, tomate cherry, pollo, atún, queso de cabra, huevo cocido… Asimismo, Mercadona ha dispuesto un área de descanso en la misma tienda con sillas y mesas, donde los clientes pueden consumir el plato recién preparado y acompañarlo con bebidas frías. Mercadona, además, proporciona todos los utensilios necesarios en material reciclado para consumir los platos in situ.

Según explican desde Aecoc (la Asociación de Fabricantes y Distribuidores), este tipo de servicios es cada vez más demandado, ya que un significativo 42% de los consumidores reconoce consumir el ready to eat porque no le apetece o no sabe cocinar. Por eso, AireSur está encantado de poder ofrecer este nuevo espacio que, sin duda, facilitará la vida de sus clientes, además de proporcionar una oferta de alimentos sanos para toda la familia.