ORLY se inspira en el impresionismo del s.XIX para sus nuevos esmaltes

La firma norteamericana ORLY da la bienvenida a la estación primaveral con su nueva colección de seis esmaltes de uñas, con sus seis tonos correspondientes, inspirada en este período. Bajo el nombre Impressions, la nueva línea de la marca se encuentra disponible en España, Portugal y Andorra con tonalidades crema e inspirándose para ello en la pintura impresionista del siglo XIX. Además, también se encuentran a la venta en su formato GelFX para que ningún tipo de manicura se resista.

El precio de cada esmalte se sitúa en 13 euros, existiendo la posibilidad de adquirir también el pack completo con las 6 lacas para uñas a un precio total de 72 euros. Bajo los nombres Provence at Dusk, Parcs & Parasols, Golden Afternoon, Bleu Iris, Danse with Me y Artist´s Garden, cada tonalidad se basa en unas características e historias propias. El esmalte lila, correspondiente a Provence at Dusk, evoca los campos de lavanda de la Provenza francesa; se le une también el sutil pero elegante tono en marrón suave de Parcs % Parasols para lucir unas uñas pulidas pero discretas. También encontramos el bonito color mantequilla de Golden Afternoon, recreando las tardes de primavera de la campiña, o el azul aciano, cercano al púrpura semiclaro, que imita al espliego de Bleu Iris. Imperdible el rosa melocotón más pastel de las bailarinas de Degàs bajo el nombre de Danse with me. Por último, si deseamos un esmalte verde también en tonalidad pastel encontraremos Artist’s Garden para lucir en nuestras uñas un exuberante verde que no dejará indiferente a nadie.