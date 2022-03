El Parque del Alamillo acoge la carrera solidaria Corriendown el 20 de marzo

La Asociación Down Sevilla organiza la sexta edición de su carrera solidaria Corriendown. Un evento que permite a la entidad sevillana conseguir fondos para continuar trabajando con las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Se realizará en el Parque del Alamillo el próximo 20 de marzo.

A las 10:00 dará comienzo la jornada festiva, con el inicio de la carrera para adultos. Mas tarde, a las 11:30 comienza la carrera para los más pequeños. Una vez finalizadas ambas, se celebrará la RunParty, la parte más dinámica y divertida del día, con actuaciones, mercados de artesanías, actividades para los más pequeños, música en directo, castillo hinchable y muchas otras actividades que hacen del CorriendownN un día con carácter familiar y para disfrutar entre amigos.

Las personas que quieran inscribirse, deben hacerlo en la web www.dorsalchip.com, donde pueden encontrar los dorsales para adultos a un precio de 8 euros (5 kilómetros) y los dorsales infantiles (menores de 14 años) a un precio de 5 euros (500 metros). El dinero de cada dorsal va destinado íntegramente para la Asociación Down Sevilla. Para aquellos que no puedan acudir a la carrera, existe la opción de un dorsal 0 donde pueden realizar donaciones.

Día Mundial del Síndrome de Down

Laura Castell, organizadora del evento y madre de un niño con síndrome de Down, resaltó en la presentación que tras dos años obligados de parón "estamos muy emocionados de poder volver a presentar la carrera, pudiendo visibilizar al colectivo de personas con discapacidad en Sevilla, en el día Mundial del síndrome de Down". Más allá de lo deportivo, Laura ha comentado que "es un día para visibilizar y festejar la diversidad; nos sirve de altavoz para mostrar que la sociedad es diversa".

Bajo el lema Cada uno a su ritmo, todos llegamos, la entidad quiere recalcar que lo importante no es cómo llegamos, si no el camino juntos hacia la meta. Un lema que refleja la diversidad en la sociedad, según Down Sevilla.

Cada inscrito recibirá, junto al dorsal, una bolsa del corredor, con una camiseta conmemorativa y varios obsequios. Tras la llegada a la meta, los corredores recibirán el avituallamiento, teniendo lugar el espacio más lúdico para los asistentes; la RunParty: ambigú, actuaciones, música en directo, juegos para los más pequeños, pintacaras, castillos hinchables… Una fiesta de ocio familiar que tiene el mismo denominador común: celebrar la diversidad.

Corriendown es una carrera solidaria, que nació hace 8 años, a beneficio de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla. Una carrera que nace con el objetivo de recaudar fondos para continuar con el apoyo hacia un futuro de autonomía y calidad para las personas con Síndrome de Down.

Cada año, el Corriendown, se celebra en una fecha próxima al Día Mundial del Síndrome de Down. El Corriendown es una herramienta muy potente, sirviendo de altavoz para mostrar que la verdadera inclusión es posible. Una carrera de 5 kms, celebrada en el Parque del Alamillo, Sevilla, en el que lo importante no es llegar, si no disfrutar de un día festivo. Un día para celebrar que la sociedad es diversa.