Treinta para los Premios EFA

Cinco entre treinta. No es mala la cifra y la proporción del cine español entre las cintas preseleccionadas para los Premios del Cine Europeo de 2022 que se entregarán en diciembre en Reikiavik, Islandia, algunas de ellas, como Alcarràs, de Clara Simón, Pacifiction, de Albert Serra, o Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con serias aspiraciones a conquistar algunos galardones en las diferentes categorías a tenor del recibimiento crítico o la recompensa de premios (Oso de Oro para la primera) tras su paso por los festivales de Berlín, Venecia y Cannes, que al fin y al cabo son los que cuentan.

A estas tres películas se suman también en la lista larga Maixabel, de Icíar Bollaín, que apenas ha tenido alcance fuera de nuestras fronteras, y As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, recibida con disparidad de criterios en Cannes y recién estrenada en Francia, país co-productor, con buenas cifras de taquilla. Fuera han quedado otras apuestas importantes de nuestro cine de autor como Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, gran vencedora en el Festival de Málaga, o Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba, cuyo formato no parece ser el que gusta precisamente a las Academias a pesar de haber cosechado premios en Karlovy-Vary.

De entre los 25 títulos restantes colocados para las candidaturas finales, que se conocerán como de costumbre durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla, apenas un par de ellos se han estrenado ya en nuestro país: la extraordinaria Benediction, de Terence Davies, y la también británica Belfast, de Kenneth Branagh, que palidece ante la primera y no sólo por el blanco y negro.

Queda por tanto esperar con paciencia la llegada de las que serán serias aspirantes: la belga Close, confirmación de Lukas Dhont (Girl) como uno de los nuevos valores del cine europeo, la también belga Tori et Lokita, de los hermanos Dardenne, los más veteranos de la lista junto al polaco Jerzy Skolimowski (EO), la sueca Triangle of sadness, controvertida segunda Palma de Oro para el sueco Ruben Ostlund, las italianas Il Buco, de Michelangelo Frammartino, que pudo verse en el pasado SEFF y de próximo estreno, y Nostalgia, de Mario Martone, la francesa One fine morning, de Mia Hansen-Love, o la portuguesa Fogo-Fátuo, de Joao Pedro Rodrigues, que ha cosechado críticas muy elogiosas.

El cine islandés vuelve a colocar dos títulos (Beautiful beings, de Guðmundur Arnar Guðmundsson, y Godland, de Hlynur Pálmason) entre la treintena demostrando su idilio con la EFA, mientras que desde la periferia continental también llegan la turca Burning days, de Emin Alper, la finlandesa Girl picture, de Alli Haapasalo, que ha podido verse estos días en el Atlàntida Film Fest, la búlgara Women do cry, de Mileva y Kazakova, o la ucraniana Reflection, de Valentyn Vasyanovych, que tal vez podría verse beneficiada del efecto-empatía de Eurovisión a pesar de la dureza explícita y algo insana de sus imágenes.

No puede descartarse tampoco que la italo-belga The eight mountains, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, inopinado Premio del Jurado en Cannes, o la sueco-danesa Holy spider, de Ali Abassi (Border), se cuelen entre las nominaciones finales del 8 de noviembre.

Cine de verano: penúltimos avisos

La programación del cine de verano de la Diputación prosigue hasta el 11 de septiembre con más títulos de cosecha reciente: hoy jueves 25 y el sábado 27 se proyecta la comedia francesa Mentes maravillosas, todo un alegato por la diversidad y la integración protagonizado por un sepulturero y un joven discapacitado que encuentran en la carretera el camino para superar los prejuicios y el germen de una inesperada amistad. Mañana viernes 26 se podrá ver la estupenda Red Rocket, de Sean Baker, un nuevo retrato indie de tonos pastel ambientado en los márgenes de la normalidad y protagonizado por un ex-actor porno que regresa con el rabo entre las piernas a la casa de su ex-mujer para intentar reconstruir su vida al tiempo en que seduce a una adolescente.

Para el domingo 28, Ariaferma, de Leonardo di Costanzo, nos trae un duelo carcelario de altura entre dos de los mejores actores italianos del momento, Toni Servillo y Silvio Orlando, y ya el lunes, martes y miércoles podrán verse respectivamente la comedia musical en el gueto de Varsovia de Rodrigo Cortés El amor en su lugar, El sastre de la mafia y Un amor en Escocia.

El cine de verano gratuito del CAAC cierra su programación el miércoles 31 con Las gentiles, el retrato adolescente 2.0 dirigido por Santi Amodeo.

El estreno de la semana: 'Fire of love'

A Werner Herzog se le ha escapado esta historia de volcanes y compromiso que llega ahora de la mano de Sara Dosa en un documental que recupera el material filmado por los vulcanólogos Katia y Maurice Krafft para reconstruir su particular historia trágica de amor y riesgo a lo largo del planeta, siempre en búsqueda de aventuras extremas, acercándose más de lo debido a esos cráteres de lava, humo y ceniza con los que construir todo un relato de vida.