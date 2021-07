Pronovias presenta su nueva colección ‘Eden’

Pronovias, compañía líder mundial en moda nupcial de lujo, presenta la nueva colección Pronovias Eden, diseñada por Alessandra Rinaudo, directora artística de la firma. En el contexto de la pandemia global, se inspiró en la belleza pura de la naturaleza para dar vida a los sueños de las novias con vestidos que marcan un regreso a la esencia de la fascinación de la moda nupcial.

Se trata de una colección muy emocionante y personal para mí», continúa Alessandra Rinaudo. «Hace algún tiempo, viajé por África con mi familia, y allí descubrí lugares vírgenes repletos de belleza. Durante el último año, he vuelto a esos lugares con el pensamiento, y he recordado los paseos por los bosques y las noches estrelladas. Me di cuenta de cuánto significa para mí la naturaleza y cuánto inspira mis diseños». Por este mismo motivo, Eden presenta un número mayor de vestidos #WeDoEco, lo que permite reforzar la iniciativa de moda nupcial sostenible lanzada por Pronovias Group en el 2021. Los vestidos, confeccionados con tejidos y aplicaciones ecológicos de lujo y especialmente diseñados, representan un paso más hacia el objetivo de la compañía a largo plazo, que es el de llevar a la industria nupcial hasta unos mejores estándares de sostenibilidad.

En la colección Eden, las siluetas características de Pronovias, como el estilo sirena o el princesa, están disponibles en tallas grandes y han sido retocadas para ofrecer una expresión más pura y esencial del glamour nupcial con las detalles como la facilidad de movimientos y sencillez elegante. Las nuevas siluetas, más limpias, se inspiran en las dunas del desierto y los parajes vírgenes, y están confeccionadas con tejidos suaves y sedosos, como el satén, el chifón y la hermosa organza. Los drapeados artísticos esculpen el cuerpo, y hacen de estos diseños vestidos relajados, glamurosos y extremadamente femeninos.