TNT entra en el 2019 con teatro para niños

El jueves 3 de enero, coincidiendo con los últimos días de vacaciones navideñas, en TNT (C/ Parque de Despeñaperros, 1) da comienzo la programación 2019 de la sala con un espectáculo para disfrutar en familia de teatro para niños. Costillita y Amapola, de la compañía malagueña Asociación de Teatro Pies Sucios, podrá verse en dos pases con su interactivo show, a las 12:00 y a las 17:00.

El espectáculo, que promulga los juegos de antaño, presenta una divertida pieza donde Costillita y Amapola harán partícipes a todos los asistentes. Bailes, juegos y música en directo son algunos de los ingredientes de esta mágica producción.

Los días 12 y 13 de enero, a las 17:00, EscapARTEatro presentará su segundo proyecto musical: La Sirenita, un musical bajo el mar. Esta pieza cuenta la historia de Ariel, una joven sirena, hija del rey Tritón, a la que le encanta el reino de los humanos. Cuando el barco de un joven príncipe naufraga, Ariel salva su vida y se enamora perdidamente de él. Para poder conquistarlo venderá su voz a Úrsula, la bruja del mar, que a su vez intentará conseguir el poder de los siete mares.

La Sirenita, un musical bajo el mar es una adaptación del musical de Broadway The Little Mermaid estrenado en 2008 en el Lunt-Fontanne Theatre, dirigido por Francesca Zambello, con libreto de Doug Wright y música de Allan Menken, basado en la película homónima de Disney de 1989, The Little Mermaid.

Hasta el 10 de febrero seguirá la programación infantil y familiar en el Teatro TNT. Producciones como Muchú y yo, Metamorfosis o Fantasía, la aventura de leer se pondrán en escena las próximas semanas dentro de esta II Muestra que está recibiendo gran acogida por parte del público.

El precio para todos los espectáculos es de 8 euros por adulto y 5 los niños. Con una promoción especial para Costillita y Amapola: 5 euros y, por cada entrada de adulto, un niño gratis.