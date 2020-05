Trucos para guiar una cata de cervezas online

El ingenio en estos días tan peculiares no para de agudizarse. Seguro que ya ha hecho un puzzle, ha preparado bizcochos y galletas, ha practicado rutinas de deportes online y, por supuesto, no han faltado sus encuentros virtuales con amigos a través de las numerosas plataformas que existen y donde no falta su cerveza favorita. Pero, ¿ha probado a dirigir una cata de cervezas?

¡Voilà! ya hay plan para su próxima quedada virtual, ahora sólo tiene que ir a su supermercado más cercano, siguiendo y respetando las medidas de seguridad, y comprar la selección de cervezas que Heineken le propone: Cruzcampo Edición Limitada Primavera, Amstel Oro, Heineken 0,0 y El Águila Sin Filtrar.

Ahora siga los consejos que Juan Jiménez, maestro cervecero en La Fábrica Cruzcampo de Málaga, aporta sobre ¿cómo se cata una cerveza? y que deberá transmitir a sus compañeros de cata virutal antes de comenzar.

"Todos llevamos un maestro cervecero dentro. Es lo que descubro en cada cata de cerveza que dirijo como maestro cervecero. Y es que no es necesario ser un experto para saber reconocer pequeños matices en nuestras creaciones y, cuando esto sucede, es el mayor de los reconocimientos. Eso sí, para hacerla correctamente hay que seguir unos pasos que convertirán cata de cerveza en un viaje sensorial que, como los buenos viajes, se disfruta más dedicándole tiempo y yendo paso a paso".

Antes de empezar la cata

para catar: Cada catador dispondrá de una mesa individual, con un mantel blanco, para utilizarlo como fondo para una mejor determinación del color de la cerveza. Si no tienen mantel blanco, no pasa nada, pueden utilizar un folio. Materiales para la cata: Necesitaremos un vaso limpio y seco para cada cerveza, un vaso de agua mineral y unas galletas saladas para la recuperación de los sentidos entre cada catado.

Pasos para guiar la cata

Una vez tenemos el espacio preparado, debes saber que las cervezas se catan con tres sentidos:

Primero con la vista , observando el color y la espuma que se forma.

, observando el color y la espuma que se forma. Segundo con el olfato , que nos permitirá apreciar los aromas -frutales, cítricos, caramelo…-

, que nos permitirá apreciar los aromas -frutales, cítricos, caramelo…- Por último, con el gusto. Debemos mantenerla en la boca y pasearla unos segundos para que se caliente y todos los matices aromáticos viajen por el paladar. El retrogusto también es importante, y se puede apreciar al expirar el aire por la nariz, justo después de beberla.

Características de las cervezas

Una vez sabidas las nociones básicas a tener en cuenta les explicarás qué tipos de cervezas son y con que platos maridan mejor.

Cruzcampo Edición Limitada Primavera: De inspiración artesana, tiene matices aportados por los lúpulos americanos que, combinados de manera equilibrada con las maltas, ponen de relieve sabores a cereal y a frutas tropicales.

Caracterizada por su ligereza y suave sabor, es una cerveza de estilo AIPL (American India Pale Lager). Una receta equilibrada que aporta características propias de una lager con los signos distintivos de una IPA. Ligera y agradable con el punto justo de amargor, aromática y muy fácil de beber. Estilo de cerveza: AIPL IBUS: 30 ALC: 5,4%. Una cerveza ideal para acompañar un tabulé de quinoa, una ensalada de aguacate o bien una tabla de quesos semicurados.

Amstel Oro: Cerveza Especial 100% malta, con un contenido alcohólico de 6,2 % en volumen. Una cuidadosa mezcla de maltas, con diferentes niveles de tueste, le confiere un color dorado oscuro, y un particular aroma a malta tostada. El resultado es una cerveza con cuerpo, cremosa espuma, sabor intenso y el punto justo de amargor. La compañera perfecta de todo tipo de carnes rojas y embutidos a la parrilla. Aporta igualmente un sabor a caramelo cuando es desgustada con pescado azul al horno.

Heineken 0.0: Es una cerveza de tipo Lager de color amarillo brillante y una espuma blanca intensa, cremosa y persistente en el vaso. Su aroma frutal a plátano procede de su fermentación lenta a baja temperatura, en tanques horizontales durante 28 días, lo que proporciona la presión perfecta a su levadura A.

Es una cerveza de cuerpo ligero con buen paso de boca, que proporciona un final amargo muy fresco. Extraordinaria en múltiples ocasiones de consumo como, por ejemplo el aperitivo, y adecuada para acompañar a platos como: ensaladas, espárragos, platos a base de verduras y carnes blancas sobre todo cuando se acompañan con compotas o purés de manzanas. Ideal para la cocina asiática, pescados azules o blancos a la plancha, al horno, en escabeche, salazón o fritos.

El Águila Sin Filtrar: una cerveza especial que recupera los métodos de elaboración tradicionales y presenta un aspecto naturalmente turbio, debido a que conserva parte de su levadura, lo que le confiere cuerpo y sabor. Y un ritual especial: antes de servir la cerveza hay que darle la vuelta (sin agitar) para despertar la levadura y poder disfrutar de una experiencia única.

Al no ser filtrada, se realza especialmente el carácter de sus lúpulos Perle y Lemondrop seleccionados, que se añaden al final del proceso de cocción mediante la técnica de late hopping, que intensifica sus aromas. Tiene una graduación alcohólica: 5,5% en volumen y se sirve entre 2 - 4 ºC. Acompaña muy bien con pescados azules, ahumados y mariscos de concha. Combina también perfectamente con quesos fuertes y carnes marinadas.

Ya tienes las cervezas, los tips y consejos para realizar la cata, conoces cada una de las características de las cervezas, sólo queda poner fecha, hora y mandar convocatoria virtual a los invitados para poner en práctica todo lo que has aprendido y podrás dirigir una cata virtual perfecta.