Twitter busca a los padres del año en Triana

Con las calles encharcadas por el paso de las borrascas Elsa y Fabien a unos padres se les ha caído un diploma que les acredita como 'padres del año' y que la periodista sevillana Inmaculada Jiménez ha encontrado y rescatado por si fuera posible localizarles y recuperar tan sentido reconocimiento.

Me he encontrado esto en un charco en Triana. Se le ha debído caer a unos padres a los que seguro les ha emocionado recibir semejante reconocimiento. Me ha dado tanta pena que pueda acabar en la basura, que lo he cogido. Si alguien lo reconoce, aquí lo tengo secando... pic.twitter.com/4hZdQHVd13 — inmaculada jimenez (@inmajimsev) December 20, 2019

Como la propia periodista explica en su cuenta de Twitter, el diploma lo ha encontrado cerca de la Clínica Quirón en Triana.

"Me he encontrado esto en un charco en Triana. Se le ha debido caer a unos padres a los que seguro les ha emocionado recibir semejante reconocimiento. Me ha dado tanta pena que pueda acabar en la basura, que lo he cogido. Si alguien lo reconoce, aquí lo tengo secando..." reza el mensaje con el que la periodista ha pedido la colaboración de la red social.

Cientos de reenvíos del mensaje, comentarios e incluso una etiqueta (#PadresdelAñoenTriana) redifunden ya el mensaje para intentar entre toda la comunidad de Twitter sevillana devolver el diploma a sus dueños.