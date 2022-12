El Viso del Alcor sabe a crema de tequila mexicano

Tras las cremas de torrija, arroz con leche, roscón de Reyes o ‘brownie’, una gama de diversos sabores con base de tequila. Destilerías Andalusí se ha volcado ahora en la popular bebida espirituosa de México. Y parece que no más ha dado en la tecla, ya que ha vendido más de 700.000 botellas de Peligro Catrina en sólo siete meses. Las vende a través de su tienda online y sus canales de distribución.

La empresa andaluza, radicada en la localidad sevillana de El Viso del Alcor y que comercializa Anís Los Hermanos (la destilería de esta reconocida marca sigue en Carmona), Beremot Vodka, Beremot Spicy Fresh, Obsession Gin y Cremas y Licores Andalusí, no para de ampliar su abanico.

Peligro Catrina engloba una amplia gama de cremas de tequila de baja graduación con variedades de fresa, nube, mango, melón y sandía. Estos originales e innovadores productos unen estos sabores y aromas con los de la popular bebida procedente de México y los combinan en una crema láctea, suave, dulce y de agradable textura, destinada a ser consumida sola a muy baja temperatura o a ser incluida en otras elaboraciones de cócteles o repostería.

Completa la gama su tequila de categoría ‘Silver’, de 38 grados de alcohol, importado de México y elaborado con agave en una de las mejores cooperativas productoras siguiendo los cánones tradicionales. La cuidada y meticulosa labor desarrollada en los últimos años en sus destilerías ubicadas en los municipios sevillanos de El Viso del Alcor y Carmona han hecho posible que Andalusí Beverages cuente con una amplia experiencia en la elaboración de bebidas alcohólicas pioneras.

El Valle de los Pedroches y un regalo perfecto

En el norte de la provincia de Córdoba, en un enclave privilegiado, se encuentra el Valle de los Pedroches; un lugar mágico rodeado de un mar de encinas. Se trata de la mayor dehesa continuada del mundo y el enclave perfecto para el origen de los productos más exquisitos y diferenciadores de nuestra gastronomía: los productos de bellota 100% ibéricos Alta Expresión COVAP, que con la llegada de las navidades lanza al mercado una Colección Luxury única y exclusiva, con un elegante diseño.

¿Y si la historia no fuera como nos la han contado? No eran Magos, sino Sabios. Y su viaje no partió de Oriente, sino de un lugar mucho más cercano: Tartessos, al sur de la Península Ibérica, en el Valle de los Pedroches. La búsqueda del Camino a la Verdad, simbolizada por una estrella de ocho puntas, y el regreso a casa de estos Sabios para contar lo acontecido siguiendo a la estrella polar, perteneciente a la constelación de la Osa Menor o del Jamón, es la base de la leyenda que inspira el diseño de esta nueva edición limitada y de lujo de Alta Expresión COVAP.

Con un packaging elegante y distinguido, acorde con las celebraciones navideñas y la imagen de la marca, Luxury Collection 2022 está diseñada basándose en el cielo estrellado de las noches de la Dehesa; un cielo lleno de constelaciones y donde destaca la estrella de ocho puntas que llevó a los Sabios en su Camino hacia una Leyenda. La colección consta de cinco lotes de productos de bellota 100% ibéricos perfectos para disfrutar y degustar en estas navidades.

Tan solo 300 piezas, con el aval de la Denominación de Origen los Pedroches, componen este pack por excelencia. Cada jamón lleva un certificado de autenticidad y una brida inviolable. Este lote se completa con un cuchillo jamonero profesional (de acero alemán templado en hielo y mango con diseño exclusivo) y una botella de Malabrigo 2018, uno de los vinos de alta gama de la bodega Cepa 21, situada entre las más prestigiosas e innovadoras de la D.O. Ribera del Duero. Precio: 829 euros.

Andalucía se rinde a las hamburguesas

La cadena de hamburgueserías californiana Carl’s Jr ha reforzado su presencia en Andalucía con la reciente apertura de dos nuevos restaurantes en Granada y Sevilla, con los que alcanza los siete establecimientos en la comunidad y los 36 en toda España. Con esta doble apertura en Granada y Sevilla, ha consolidado su presencia en cinco de las ocho provincias de la comunidad, con restaurantes en Málaga (2), Sevilla (2), Almería, Granada y Cádiz (Jerez de la Frontera).