Vuelve In The Park al Alamillo el próximo 25 de mayo

La 14ª edición de In the Park trae una oferta cultural cargada de expresiones artísticas, donde destaca la feria de arte con casi 100 expositores con personas de toda Andalucía. La protagonista será la música en directo, DJs, una gastronomía seleccionada, actividades infantiles y talleres para todos los públicos. Será el próximo sábado 25 de mayo de 11:00 a media noche. Como siempre es en el Parque del Alamillo, pero esta vez próxima a la Puerta del Sur.

Un amplio programa de actividades con muchas sorpresas como un hinchable acuático para los más pequeños, yoga para todos los públicos dirigido por Rocío Luque, taller de creación de álbum de recuerdos de la mano de Maritant Craft, taller de pintura cerámica impartido por Soy Solita, diseño de bisutería y peinados originales con Arteentí, pintacaras y otras organizadas por colectivo Cruz Roja Juventud.

La parte musical la llevarán varias bandas y DJs, entre ellas la norteamericana afincada en Sevilla IO The Singer,c on Jazz, R&B y Soul. A estos se suman el DJ set de Anima Club de la mano de Ayala y Alf, Mike, un veterano referente de los ritmos rotos que ha pasado por multitud de festivales y clubes de toda España, el b2b de Andrew OdDio, quien lleva 25 años detrás de los platos y será una sesión especial por su cumpleaños, con Nicson, nuestro ya conocido residente y cabeza visible de la disquera Flumo Recordings. Les seguirá Juani Cash con sonidos que van del jazz, al house, pasando por sonidos baleáricos, ritmos rotos y house. Cerrará esta edición el showcase de Industrias 94, un colectivo multidisciplinar puro reflejo de la incipiente escena electrónica sevillana de ritmos electrónicos de baile, trap, drone o punk. Representando al colectivo sevillano estará Lorenzo Soria y Digital Diógenes.

A partir de las 00:30 la fiesta se traslada a la Sala Even donde Clyde, Ibn Itaka y El Moha estarán a los mandos de la cabina para que continúes disfrutando la vibra de In The Park hasta altas horas.