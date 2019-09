Wang Bing: la China olvidada

En una semana con pocos estrenos de cartelera destacados, si acaso el del reencuentro de los protagonistas de 'Un hombre y una mujer' en 'Los años mas bellos de una vida', es buen momento para recuperar la siempre interesante oferta de algunas plataformas digitales como Filmin o Canal Arte en Español.

Ciclo Wang Bing en Filmin

Vamos camino ya del 20º aniversario de la deslumbrante aparición de Wang Bing en el orbe cinéfilo mundial, veinte años del estreno mundial de aquel documental de más de nueve horas y tres partes, Al oeste de los raíles (2002), destinado a revolucionar y ensanchar los límites del género de lo real en su monumental mirada en primera persona al drástico proceso de transformación del gigante chino en pleno cambio de siglo.

Sin más medios que su tiempo y su pequeña cámara digital, el cineasta de Xi’An (1967) acometía así su primer gran fresco humanista visitando y filmando sin permisos, casi de manera clandestina, las zonas industriales, las fábricas y sus trabajadores y los trenes que las comunicaban en la región de Shenyang, para crear de paso un nuevo régimen de imagen fantasmal, alegórica y en presente que traducía visualmente el ocaso y las rémoras sociales de un sistema fracasado que estaba dando paso a otro bien distinto sobre el que se ha cimentado la China contemporánea.

Bing asumía así desde la más absoluta independencia (de producción y enunciación) y radicalidad el papel de observador crítico de toda una nación escondida que otros compañeros de la Sexta Generación, con Jia Zhang-ke (Naturaleza muerta, Más allá de las montañas, La ceniza es el blanco más puro) a la cabeza, estaban realizando también desde el ámbito de la ficción. Y lo continuará haciendo a lo largo de estas dos últimas décadas acercándose a las zonas rurales más recónditas, buscando los rostros y las voces olvidadas de la represión comunista y la disidencia silenciada, retratando el trabajo duro y sus condiciones de explotación casi tercermundistas mientras los discursos oficiales siguen vendiendo una imagen de progreso basada en el desarrollo económico y tecnológico.

Con su pequeña cámara digital y de manera casi clandestina, Bing se ha convertido en el gran retratista empático de una China marginada en aras del desarrollo.

Títulos ya esenciales como Fenming, a chinese memoir (2007), Coal money (2009), Three sisters (2012), Til’ madness do us apart (2013), Bitter money (2016), Ta’ang (2016) o Mrs. Fang (2017), en el que el cineasta acompaña y filma la agonía de una anciana moribunda en uno de los retratos más sobrecogedores, respetuosos y compasivos sobre la muerte que se hayan filmado nunca, se posicionan del lado de los hombres, mujeres, niños y ancianos anónimos, del lado de ese pueblo sin voz ni cuerpo cinematográficos que adquieren ante su cámara, que convive con ellos largos periodos de tiempo en un proceso integral que encontrará luego su correlato en montajes de larga duración, la condición protagonista que funciona poderosamente como foco de resistencia y gesto político en una sociedad civil de nuevo conformada como masa, ahora movida por los hilos despersonalizadores del neocapitalismo más voraz y agresivo.

Una estupenda selección de los documentales de Bing, entre ellos aquel fundacional Al oeste de los raíles y también el más reciente Dead Souls (2018), en el que da la voz a los supervivientes del exterminio y las purgas maoístas durante la primera década de la República Popular, llegan ahora a la valiente plataforma Filmin (del 6 de septiembre al 6 de noviembre) tras su paso por el ciclo, la exposición (que incluía también sus instalaciones y sus trabajos fotográficos) y la retrospectiva celebradas recientemente en el Museo Reina Sofía y Filmoteca Española en Madrid, una oportunidad única para ponerse al día y descubrir con calma una de las obras esenciales del cine contemporáneo, fragmentos, relatos y retratos de un gran fresco social sobre la cara oculta del gran monstruo asiático capaz de dejar a muchos de los suyos en la cuneta y prolongar un sistema sin libertades en aras de un crecimiento desmesurado en la nueva era neocapitalista.

Una historia oral de la 'Cosa Nostra'

No habíamos hablado hasta ahora ni elogiado lo suficiente la magnífica programación del canal web Arte en español, espacio de referencia para programas y documentales de actualidad o investigación histórica además de plataforma para la difusión del cine de autor más interesante que se realiza en el continente europeo.

Tal vez como precalentamiento del próximo estreno de la estupenda Il Traditore, de Marco Bellocchio, sobre la figura del mafioso pentito Tomasso Buscetta, el documental Corleone, una historia de la Cosa Nostra aborda en dos partes la historia de la mafia siciliana, más concretamente de su núcleo corleonés, lejos de la mitología glamurosa del filme de Coppola y muy próxima a sus verdaderas formas y protagonistas, sobre todo a esa figura siniestra y opaca que fue Salvatore ‘Totó’ Riina, capo di tutti capi y responsable de la escalada de crímenes y atentados, entre ellos el del juez Falcone, que hicieron de los años 80 y 90 lo más terroríficos y sangrientos en la larga historia de este particular sindicato del crimen organizado.

El documental de Mosco Levi presenta una didáctica cronografía de la mafia siciliana y del ascenso al poder de Riina hasta su caída en1994 y su condena a cadena perpetua en el macro proceso contra la mafia, pero nos interesa sobre todo por los detallados y escalofriantes testimonios de muchos de sus lugartenientes, asesinos y cómplices, que relatan desde prisión sus poco honorables hazañas y ponen al descubierto la estructura, el funcionamiento, los rituales y métodos que llevaron a Cosa Nostra a un verdadero pulso con las fuerzas del Estado, infiltrarlo hasta su mismísima cúpula, tal y como quedó probado en el proceso contra Andreotti.

El estreno de la semana: 'Los años más bellos de nuestra vida'

La nostalgia alimenta este regreso a Un hombre y una mujer, el mítico y oscarizado filme de Claude Lelouch protagonizado por Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée que, en plena nouvelle vague y afectado de todos los tics visuales propios de la época, conquistó los corazones sensibles en parte gracias a su famosa melodía de Francis Lai. 55 años después, con los mismos protagonistas, Los años más bellos de una vida es todo recuerdo, tiempo y afectación.