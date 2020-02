Wetaca desembarca en Sevilla con sus tápers de comida casera a domicilio

Desde esta semana, Wetaca desembarca en Sevilla con sus famosos tápers de comida casera a domicilio. La empresa ha empezado a operar en la ciudad y lo hace con su propuesta semanal de platos económicos elaborados por chefs desde cero.

Si bien es cierto que la empresa ya ofrecía sus platos en toda la península a través de un servicio de transporte refrigerado, su llegada a la ciudad supone una importante reducción de los gastos de envío y una mejor calidad en el servicio para los sevillanos.

"Llegar a Sevilla estaba en nuestros planes desde el primer día, los sevillanos nos lo han pedido y ya estamos aquí, con un mejor servicio y más económico gracias a un equipo propio de reparto. Esperamos que a las cerca de 400 personas que ya han disfrutado de Wetaca en Sevilla se unan muchos más a partir de ahora", afirma Andrés Casal, uno de los fundadores de Wetaca.

En las cocinas de Wetaca, ubicadas en Madrid, se han cocinado más de 1 millón de tápers y alrededor de 32.000 personas han disfrutado de sus platos. Actualmente, en su carta se pueden escoger entre 22 platos únicos, cuatro entrantes, cuatro principales, cuatro guarniciones y cuatro postres diferentes cada semana.

Efrén Álvarez, destaca: "Sin añadidos artificiales, los platos se conservan perfectamente durante siete días en la nevera para que en sólo tres minutos de microondas estén tan buenos como recién hechos".

Cómo realizar tú pedido a domicilio en Wetaca

Los usuarios sólo tienen que dedicar unos minutos en la web de Wetaca a elegir los platos de la semana que quieran y terminar su pedido eligiendo el día de la semana en el que llegará. Desde Wetaca se comprometen a entregarle el pedido el día elegido en una franja horaria de una hora y media.

En Wetaca afirman tener una apuesta firme por mejorar la comodidad del cliente y por eso van a seguir extendiendo su servicio por toda la geografía española con la apertura de nueve ciudades españolas en los próximos meses.

Wetaca ofrece una entrega y una carta nueva semanalmente de más de 40 platos elaborados cada día por chefs y bajo asesoramiento de una nutricionista propia.

Nace en 2014 de la mano de Efrén Álvarez y Andrés Casal, con el propósito de mejorar la vida de las personas y ayudar a conseguir lo que quieren. Wetaca sirve más de 30.000 tápers semanales en toda España a todos aquellos que les importa la comida pero no pueden, no quieren o no saben cocinar.

La compañía ganó el prestigioso concurso de startups Seedrocket en su XV edición y tiene en su accionariado al fondo Cabiedes &Partners y a Bewater Funds.