Actividades en el Pabellón de la Navegación: Talleres de todo tipo para que los más pequeños disfruten aprendiendo

Como muchos de los centros dedicados a la ciencia y a la divulgación en la ciudad de Sevilla, el Pabellón de la Navegación cuenta con una amplia oferta de talleres dirigidos a públicos de diferentes edades (desde Infantil hasta Bachillerato) con los que podrán aprender mientras disfrutan y se divierten.

Se trata de actividades con una duración de 45 minutos, aproximadamente, y que tienen un precio de 4 euros por asistente, con la condición de que haya un mínimo de 20 personas interesadas para poder realizar el taller y un máximo de 30, con un acompañante que podrá entrar de manera gratuita.

Oferta de actividades

Bajo el mar

Utilizando a algunas de las especies marinas que conocen de sus personajes animados favoritos estudiarán qué ecosistema encontramos en el fondo del mar y qué hábitos tenemos que mantener para protegerlo de la contaminación. En este taller pondrán en práctica su creatividad dibujando con témperas lavables algunas de las especies más increíbles del océano, como caballitos de mar, anémonas o corales.

Una vez terminada la fase de pintar, se hará una puesta en común de los trabajos para descubrir qué animales viven en el fondo del mar, cuál es su ecosistema y biodiversidad y conocer sus principales amenazas. A partir de aquí, en el gran mural los alumnos deberán construir el mar que desearían tener y reflexionaremos sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguirlo. Esta actividad está dirigida a alumnos de Infantil.

El mapa del tesoro

Esta actividad está pensada para dar a conocer a los más pequeños la figura del pirata y los conceptos más básicos sobre navegación a través de un juego de pistas divertido y atractivo. Recorrerán las salas del museo realizando un trabajo en equipo y descubriendo las claves que el capitán ha dejado en cada una de las salas que los llevarán a encontrar los trozos del mapa del tesoro.

La actividad “El mapa del tesoro” propone un juego de pistas contextualizado en el naufragio de un barco pirata. Buscarán trozos de mapa perdidos en el naufragio. Cada uno de ellos va relacionado con un elemento característico de la navegación o una historia relacionada. Terminarán usando una brújula para encontrar un cofre pirata y devolverlo a su propietario.

Pequeños exploradores

Aprende a manejar y a construir una brújula, cómo se utilizaban en alta mar los elementos como el astrolabio, el cuadrante o el sextante o conoce los principales tipo de nudos marineros. Comenzará el taller explicando la utilidad práctica de los nudos marineros y sus diferentes usos cotidianos. Además, aprenderán cómo funciona una brújula, técnicas de orientación y cómo se puede construir una casera. También aprenderán a construir un astrolabio-sextante y conocerán cómo se orientaban los marineros en alta mar.

¡Eureka!

Curiosamente llamamos planeta Tierra a un planeta que está cubierto en su gran parte por agua. Y por diferentes tipos de aguas (saladas, dulces, de diferentes densidades…). El hombre se enfrentó al mar con unas primeras embarcaciones rústicas y, sin conocimientos de leyes físicas, se las ingenió para poder construir elementos para trasladarse por el mar. En este taller conoceremos por qué flotan los barcos.

Con este taller explicarán las teorías físicas más importantes a través de la experiencia con unos recipientes con agua donde irán probando diferentes materiales, y con la experimentación irán explicando por qué unos flotan y otros no y también la importancia de colocar los pesos con determinada distribución para que su material no se hunda.

A toda vela

Las rutas marítimas, al igual que las aéreas, no suelen ser nunca rectas, sino que aprovechan las diferentes corrientes marinas y los vientos para poder llegar antes de uno a otro puerto. A través de este taller descubrirán los principales elementos de propulsión que han hecho evolucionar la navegación a través de la Historia.

Experimentarán con cubetas con agua para saber cómo es posible realizar la movilidad de un barco. Empezando con una simple gota de jabón que rompe la tensión superficial del agua y desplaza un elemento de poco peso en una superficie con agua, hasta experimentar cuáles son las leyes físicas que hacen moverse los barcos de vela, a vapor o con energía solar a través de paneles fotovoltaicos. Finalizarán con una pequeña “carrera” de barcos de diferentes sistemas de propulsión.

Los viajeros del tiempo

Esta actividad gira en torno al viaje y la preparación del mismo por parte de las personas que querían ir al Nuevo Mundo. Nos basamos en el documento que Mariana Tomás recibe de su hermano dándole las indicaciones necesarias para preparar el viaje a México. Para ello presentarán al grupo al personaje de Mariana Tomás teniendo una reproducción de la carta del Archivo de Indias donde explica su historia. A partir de esta, se tratarán los temas principales relativos al viaje: coste del mismo, cartas cruzadas entre familiares y conocidos a través del océano, encargos que se hacían de elementos que no existían en el continente americano...

Además, se tratará la travesía del viaje desde el punto de vista de un pasajero. La distancia, las incertidumbres, el tiempo transcurrido, el transporte de alimentos, etc. Los alumnos reflexionarán sobre los actuales viajes y las diferencias entre estos y el viaje de pasajeros del siglo XVII.

Ecosistemas marinos

Esta actividad consiste en realizar un taller de concienciación sobre medioambiente, ecología y la afectación de los residuos en los océanos en la actualidad para concienciar sobre la importancia de la conservación de la vida marina y del buen estado del océano para la preservación de las rutas marítimas que siguen abasteciendo a los seres humanos.

Proponen un taller en el aula didáctica donde se reflexionará sobre el estado actual de los mares y como la contaminación (residuos orgánicos, plásticos, químicos…) pueden afectar al estado de los mares, su ecosistema. Estudiarán el fenómeno del cambio climático y cómo afecta tanto a las reservas de agua dulce del planeta, como a la configuración de las rutas marítimas actuales. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de Primaria.

¿Dónde está Curro?

Curro es un pájaro multicolor muy divertido que, durante seis meses, se convirtió en la mascota de la Exposición Universal en 1992. Más de 30 años han pasado desde entonces y La Cartuja está muy cambiada, por lo que Curro anda un poco perdido, por lo que esta actividad propone encontrarlo conociendo mucho más la ciudad de Sevilla.

Con la ayuda de un gran mapa, imágenes, videos y algunas pistas, los pequeños que repasar los espacios más icónicos de la Isla de la Cartuja para encontrar dónde se ha escondido Curro y descubrir qué tiene guardado para ellos. Se trata de una actividad dirigida a alumnos de Primaria.

Navegando entre estrellas

Los participantes aprenderán a “leer” el cielo y a conocer las principales constelaciones que nos sirven para orientarnos durante la noche, así como el uso de los principales conceptos náuticos. La experiencia se completa con la proyección del programa de visualización astronómica Stellarium.

Viajar en la actualidad es fácil e intuitivo gracias a las herramientas que la tecnología nos ha aportado: GPS, satélites, Google Maps… ¿Pero cómo podrían los navegantes de los siglos pasados orientarse en alta mar sin estos elementos? Las estrellas nos aportan una información relevante, aunque durante las travesías había días nublados, había que navegar durante el día… gracias a este taller conocerán el uso de las cartas náuticas y las herramientas esenciales en toda navegación oceánica (sextantes, astrolabios, etc.). Una vez tengan conocimiento de las herramientas y la parte teórica de como orientarnos, harán un ejemplo práctico ayudándose del programa Stellarium.

Gymkhana 1ª vuelta al mundo

Esta actividad consistirá en un divertido juego de pruebas y pistas a través del cual los participantes aprenderán los principales hitos que marcó la expedición de Magallanes y Elcano que culminó con la Primera Vuelta al Mundo.

Se realiza una primera introducción sobre la vuelta al mundo sin desvelar el contenido que van a descubrir a lo largo de la gymkhana. Se divide al grupo en 2 o 3 subgrupos, en función del número total. Cada grupo se dedica a resolver una prueba. Cuando el grupo culmina una prueba, el monitor/a comprueba la respuesta. Si es correcta le da una letra de la palabra final. Si no cumple la prueba, no se le da. Una vez que terminan las pruebas, nos reunimos de nuevo para crear la palabra final y realizar la conclusión.

Sevilla en la carrera de Indias

En este taller se repasa la evolución histórica de la ciudad de Sevilla como epicentro del comercio portuario durante los siglos XVI-XVIII a través de las escenas expuestas en las pantallas de la sala “Visiones Históricas de Sevilla”. En el siglo XVI el puerto de Sevilla era la entrada del comercio principal con América, la puerta de Indias. Esto hacía posible la configuración de una ciudad que sale de intramuros para volcarse hacia el puerto. Con el paso de los siglos, el declive, y la pérdida del monopolio con respecto a Cádiz, la ciudad comienza a modificar su configuración y evoluciona hasta la Sevilla moderna y tecnológica que conocemos hoy en día.

A través de la colección de imágenes históricas de Sevilla de la Sala “Sevilla y la Navegación” realizaremos un taller donde estudiaremos esta evolución, realizando un juego de preguntas (Kahoot) que tendrán sus respuestas dentro del contenido de la propia sala. Se trata de una actividad dirigida a estudiantes de Secundaria.

Medir la tierra

En esta actividad se acerca al público escolar a los medios tradicionales de orientación e interpretación de la geografía que nos rodea, comenzando por las características generales del planeta que habitamos, pasando por los astros que nos sirven de guía y las herramientas que tenemos para saber dónde nos encontramos.

El taller comienza con una explicación del globo terráqueo, qué continentes lo forman, que mares y océanos los envuelven y que dimensiones tienen. Continúa con la importancia de la orientación y la ubicación para el ser humano tanto en tierra como en el mar, explicando los distintos ejes y puntos que usamos, cómo hemos intentado acotar la tierra y para qué nos ayuda. Una vez comprendido esto, podemos pasar a ver las distintas herramientas y técnicas que tenemos para saber ubicarnos dentro del planeta, finalizando con la construcción de un astrolabio. Esta actividad está especialmente dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

Cine planetario

La visita se puede completar con una sesión de cine inmersivo a 360º en el planetario del Pabellón de la Navegación. La inmensidad de los océanos de nuestro planeta guarda secretos inimaginables. Uno de los más valiosos es Kaluoka'hina, el arrecife encantado cuya magia lo protege de que los humanos lo encuentren. Los pintorescos habitantes de Kaluoka'hina siempre han vivido en paz ... hasta que el volcán entra en erupción y el hechizo se rompe. Ahora le toca al joven pez sierra Jake y a su amigo paranoico Shorty restablecer la magia de Kaluoka'hina.

Su única pista: la antigua leyenda que habla de tocar la luna... Pero ¿cómo puede un pez tocar la luna? Este es solo uno de los enigmas intrigantes que Jake y Shorty tienen que resolver en su aventura más emocionante de todos los tiempos: la misión de salvar su amado arrecife".