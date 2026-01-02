El pueblo con la cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía está a solo una hora de Sevilla y es un sitio precioso de la sierra

A una hora de Sevilla en coche, ya en la provincia de Huelva, se encuentra la localidad de Higuera de la Sierra, un pintoresco pueblo de apenas 1000 habitantes que ostenta el título de celebrar la cabalgata de Reyes Magos más antigua de toda Andalucía y la segunda más longeva de España.

Con orígenes hace más de un siglo, la cabalgata de este municipio ubicado en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se convierte cada año en un reclamo para decenas de personas provenientes de otros lugares de la región. Esto le ha valido para que la celebración haya sido reconocida Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y que esté incluida en el Catálogo del Patrimonio de la Junta de Andalucía.

La esencia de esta representación cultural reside en la escenificación que realizan los propios vecinos del pueblo, que se transforman por unas horas en personajes bíblicos, totalmente estáticos pese al intenso frío o la lluvia que ha acompañado algunos de los años de esta tradicional celebración.

Los orígenes de la cabalgata de Higuera

La cabalgata de Higuera de la Sierra tiene sus orígenes hace más de un siglo, en el año 1918, cuando el entonces médico Domingo Fal Conde entró a caballo en la localidad, junto a otros vecinos, recreando la llegada de los Reyes Magos para repartir regalos a los niños del pueblo. Desde ese momento dio comienzo una tradición que ha perdurado hasta la actualidad, convirtiendo a esta pequeña localidad en un referente a nivel nacional.

Con el transcurso de los años esta festividad fue adoptando el aspecto que tiene hoy, tratándose de una cabalgata viviente en la que los vecinos y vecinas de la localidad representan diferentes escenas de la Natividad de Jesús. El conjunto escultórico que conforman otorga una belleza y singularidad que la distingue del resto de cabalgatas existentes en España, con distintas carrozas que componen el cortejo y que están elaboradas totalmente a mano por todos los lugareños, quienes trabajan durante los meses previos para que la noche del 5 de enero sea especial. Las distintas actividades que se celebran para recaudar fondos para esta forman parte también del calendario festivo de la localidad, como una exhibición Ecuestre que se celebra en agosto o el Desfile de Trajes de Flamenca.

Los valores culturales de la cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra expresan no solo el arraigo de una tradición, sino el carácter vivo e irrepetible en cada una de sus ediciones, que destacan por su creatividad, su saber hacer, la maestría trasmitida de generación en generación, y el dinamismo y renovación en las formas y contenido año tras año.

Sobre Higuera de la Sierra

Antes llamada Higuera de Aracena, el municipio onubense de Higuera de la Sierra está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más importantes de la comunidad andaluza y que ocupa todo el norte de la provincia con sus dehesas y pequeñas elevaciones de encinas, alcornoques y castaños.

Su casco urbano y la Iglesia de San Sebastián están catalogados como Bienes de Interés Cultural. Aunque también son de interés la Ermita de San Antonio, la Ermita del Cristo del Rosario, la antigua Plaza de Toros y el paraje conocido como Las Tobas. Por sus alrededores cursan numerosos arroyos, conformando un paisaje de extraordinaria belleza y atractivo, ideal para la ganaderí­a, especialmente del cerdo ibérico, que encuentra aquí­ unas condiciones ideales. Esto, junto a la rica gastronomía de la zona convierten a Higuera de la Sierra en un destino perfecto para disfrutar de esta zona de la sierra onubense.