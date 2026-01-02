El edificio sevillano con un siglo de historia que queda alejado de las rutas turísticas a pesar de su importancia

En pleno centro de Sevilla, en la Avenida de María Luisa, se encuentra el Pabellón de Perú, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, especialmente hace casi un siglo con la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Hoy, esta construcción es la sede de la Casa de la Ciencia, un centro de divulgación científica interactivo, diseñado para acercar la ciencia al público general mediante exposiciones permanentes y temporales, planetarios, talleres y actividades educativas para todos los públicos.

Su historia

El Pabellón de Perú se levantó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, a partir del proyecto diseñado por el arquitecto cordobés Manuel Piqueras Cotolí, conocido y recordado por ser el creador del estilo neoperuano.

Su aspecto, según habían previsto, estaría basado en las raíces españolas y la cultura prehispánica peruana, destacando las balconeras de madera con todo lujo de detalles, además de otros elementos que lo hacen único, como la entrada de piedra inspirada en la Escuela de Bellas de Lima. El objetivo con su construcción no era otro que visibilizar la importancia de Latinoamérica en Europa.

Según quedó recogido, este fue visitado por 200.000 personas en apenas dos meses, recibiendo incluso 14.000 visitas en un solo día. Tal era su éxito, que una fábrica española de perfumes anunciaba como publicidad que sus productos eran los mejores de España, como el Pabellón de Perú era el mejor de Sevilla.

El Pabellón de Perú en la actualidad

En la actualidad el entonces Pabellón de Perú se ha convertido en la sede de la Casa de la Ciencia de Sevilla, un espacio dedicado a la divulgación y el conocimiento que permite que todas las personas puedan acercarse a él a través de diferentes exposiciones y actividades que van cambiando a lo largo del año.

Además de sus exposiciones permanentes y de las actividades que se organizan en su interior, el propio museo organiza visitas guiadas con el fin de dar a conocer el emblemático edificio. Esta ofrece un recorrido único por la construcción, desde la impresionante fachada presidida por el dios Viracocha hasta las esculturas, mosaicos y relieves interiores, cada detalle revela una historia que merece ser contada.

Durante el recorrido, el visitante conocerá no solo la evolución arquitectónica y cultural del edificio, sino también su papel en el CSIC: sede de la Estación Biológica de Doñana inicialmente, y Delegación del CSIC en Andalucía y centro de divulgación científica en la actualidad. Explorará con una mirada diferente el impluvio central, la sala Geosevilla y la Galería de los Cetáceos, mientras descubre curiosidades como la participación del pabellón en la película Lawrence de Arabia o la historia de las momias paracas exhibidas durante la exposición original. Una actividad para sumergirse en el arte, la ciencia y la memoria compartida entre dos continentes en dos momentos diferentes de la historia.