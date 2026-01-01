Las desconocidas "Torres Gemelas" de Sevilla: Están en un pueblo famoso por sus iglesias y por sus altas temperaturas

¿Sabías que en Sevilla existen dos torres conocidas como "Las Gemelas" Estas se encuentran en el municipio de Écija, a una hora de la capital hispalense, y forman parte del antiguo monasterio de los Mercedarios Descalzos. A pesar de compartir nombre con los famosos rascacielos estadounidenses que fueron derribados en el año 2001 como consecuencia de un ataque terrorista, las de Écija son dos torres de mucho menor tamaño y de origen religioso.

Conocidas como Las Gemelas, estas torres son el único elemento que se conserva de la iglesia de la Purísima Concepción, del que entonces fue monasterio. La construcción de la iglesia se llevó a cabo durante el siglo XVII, siendo bendecida el 8 de mayo de 1684, aunque la construcción de la fachada fue algo posterior, del siglo XVIII.

En la actualidad, el edificio ha sido despojado de su carácter espiritual y religioso y es propiedad del Ayuntamiento. Durante los últimos años el que fue monasterio de los Mercedarios Descalzos el edificio se sometió a sucesivas reformas, entre las que se incluyen el derribo total de la iglesia y de la que se conserva, únicamente, la fachada principal. El primer cuerpo de las torres formaba parte de dicha fachada, por eso hoy se puede ver cómo sobresalen los cuerpos superiores constituidos por tres partes:

La primera de ellas por un alto basamento con arcos de medio punto, en su parte central, y sostenido por pares de pilastras de entablamento de friso liso. Le sirve de remate un pretil con lucernarios en sus ángulos.

La segunda, de planta circular, presenta arcos de medio punto entre pilastras salomónicas planas, que tras el entablamento están rematadas por pináculos.

En la tercera, troncocónico, se abren estrechos vanos adintelados, cubriéndose con casquete octogonal y decorado con cruz y veleta.

Las Gemelas se encuentran ubicadas en la calle Mayor, número 5, en una plaza desde la que es posible presenciar la fachada que ha quedado en pie. Junto a estos restos que forman parte de la ciudad de Écija existen muchos otros edificios de gran interés turístico e histórico y con un gran valor patrimonial que hacen de la ciudad astigitana una de las más atrayentes de Sevilla para los visitantes de otros lugares del mundo.

Sobre Écija

Écija es conocida como la ciudad de las torres gracias a las 11 torres y 14 espadañas que perfilan su horizonte. Torres en las que podría desarrollarse cualquier trama de una película Disney. Entre las más destacadas, cómo no, la de San Juan, con su inconfundible color azul y blanco, la de Santa María, obra maestra del arte mudéjar y barroco, la de Santa Cruz, una de las más antiguas de la localidad, la de Santiago o la de San Gil.

De Écija destacan lugares como la Plaza de España, conocida localmente como El Salón, el Ayuntamiento, o los Balcones Largos, famosos por ser los más largos de España. Además de los templos religiosos y gracias al auge económico que experimentó la ciudad en los siglos XVII y XVIII, existen varios palacios y casas señoriales de gran importancia, como el palacio de Peñaflor, donde se encuentran los Balcones Largos, o el de Benamejí, hoy sede del Museo Histórico Municipal, que alberga piezas romanas únicas.