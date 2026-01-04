El parque a 20 minutos de Sevilla que hace volver a la Prehistoria: Hay dinosaurios y se pueden realizar excavaciones

En la localidad de Salteras, a 20 minutos de Sevilla en coche, se encuentra el Parque de la Ciencia de la Prehistoria, un espacio único dedicado a la divulgación científica sobre la evolución de la vida y la humanidad durante la Prehistoria. Ubicado en la carretera de El Polvillo, entre Gerena y Salteras, este espacio permite que el visitante haga un recorrido desde a reconstrucción de la laguna de Yelowstone, hasta la de Catal Hoyuk, primera civilización sedentaria y urbana, pasando por las eras triásicas, jurásicas y cretácicas

El recinto cuenta con la recreación, además, de cuatro dinosaurios y de tortugas Galápagos que permiten explicar la evolución de que hablaba Darwin. También dispone de areneros para excavar y conocer el trabajo de la arqueología bajo el muro de Atapuerca y con un museo evolutivo con cráneos homínidos, puntas de lanzas y hachas, venus paleolíticas, o una cueva museo con pinturas de Chauvet o Lascaux.

El parque

El Parque de las Ciencias de la Prehistoria no es un espacio en el que haya atracciones, al igual que tampoco se trata de un parque temático, por lo que carece de personajes caracterizados o disfrazados. Por el momento la parte del recinto abierta al público es solo la primera, en la que se puede hacer el recorrido sobre la evolución de las plantas, la zona Jurásica con maquetas de dinosaurios, elementos interactivos como la recreación del yacimiento de Atapuerca para niños, un pequeño museo antropológico y la recreación de cuevas paleolíticas, de la vida nómada y de los primeros asentamientos agrícolas.

Empresas como Engranajes Culturales organizan visitas a sus instalaciones con el objetivo de acercar la Prehistoria a un público familiar a través de visitas multimedia interactivas y para centros educativos, ofreciendo una experiencia didáctica y amena. Para ello proponen un recorrido guiado mediante una app que permitirá comprender, de forma amena y rigurosa, cómo eran la flora y la fauna hace millones de años, y para conocer las primeras culturas humanas, antes de las grandes civilizaciones. En este parque la diversión surge del aprendizaje y la exploración de cómo la ciencia ayuda a entender el pasado.

En el parque se pueden encontrar recreaciones de paisajes y estructuras prehistóricas, áreas interactivas para aprender sobre fósiles, herramientas y estilos de vida, y un recorrido que abarca desde los inicios de la vida en la Tierra hasta las primeras civilizaciones. Todo ello basado en un rigor científico que hace de este espacio una propuesta única.

Puesto que se trata de un parque en construcción las infraestructuras aún son sencillas, sin árboles que están en crecimiento, por ejemplo. La visión a largo plazo es convertir el parque en un museo al aire libre que abarque desde la aparición de la vida en la Tierra, hasta llegar al desarrollo del ser humano, desde sus pasos iniciales hasta las primeras civilizaciones.

Visitas al Parque de la Ciencia de la Prehistoria

Las entradas para acceder al parque deben adquirirse a través de internet, en la página web de Engranajes Culturales en caso de querer hacer el recorrido con esta empresa. Los tickets son canjeables antes de tres meses desde la fecha de compra.

El precio de la entrada general para los adultos es de 15 euros, mientras que la de los niños y niñas hasta los 12 años es de 10 euros. Los menores de tres años podrán acceder de manera gratuita. También existe un pack familia (dos adultos y dos menores de 12 años) por 42 euros.

La edad mínima recomendada para participar en la visita familiar multimedia es de 6 años. La duración de la visita es de 90 minutos aproximadamente y se aconseja llevar algo de agua, un aperitivo y calzado cómodo. El horario de apertura del parque es de sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.