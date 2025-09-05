AireSur organiza una campaña de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusiones Tejidos y Células de Sevilla

El Centro Comercial AireSur, gestionado por Cushman & Wakefield y propiedad de CBRE Investment Management, continúa reforzando su compromiso social a través de su Proyecto Origen con nuevas iniciativas de impacto en la comunidad. En esta ocasión, de la mano del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Sevilla, AireSur acogerá una campaña de donación de sangre en sus instalaciones los próximos 8, 10 y 12 de septiembre.

La campaña busca concienciar a la ciudadanía de la importancia de la donación de sangre, ya que diariamente se necesitan más de 300 unidades en los hospitales de la provincia para atender a pacientes oncológicos, crónicos, intervenciones quirúrgicas y urgencias vitales.

“Con esta acción seguimos mostrando que AireSur es mucho más que un espacio comercial; somos un punto de encuentro donde la solidaridad y el compromiso social tienen un papel protagonista”, señala Jesús Venero, gerente del Centro Comercial AireSur.

Como hemos indicado anteriormente, las jornadas se celebrarán el lunes 8 de septiembre (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 ), el miércoles 10 (de 17:00 a 21:00 ) y el viernes 12 de septiembre (de 17:00 a 21:00), en el espacio habilitado en la planta baja del centro comercial, junto a los establecimiento de Kiko Milano y Fotoflix.

Donar es un proceso sencillo, seguro y rápido, que apenas dura 10 minutos y permite salvar hasta tres vidas. Pueden donar personas de entre 18 y 65 años, con más de 50 kg de peso y buen estado de salud.

Proyecto Origen

La campaña de donación de sangre se engloba dentro del Proyecto Origen del Centro Comercial AireSur, el proyecto de sostenibilidad y compromiso que mantiene activo a través de un plan de mejora para actuar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Con iniciativas como esta, AireSur refuerza su estrategia de impacto social y comunitario, consolidándose como un referente en el Aljarafe sevillano no solo en compras y ocio, sino también en compromiso con la sociedad.