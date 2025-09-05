AVES
Detectado un foco de gripe aviar en una granja de pavos en Huelva

AireSur organiza una campaña de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusiones Tejidos y Células de Sevilla

Una donación de sangre de apenas 10 minutos puede salvar hasta tres vidas

Donantes durante el último maratón de donación de sangre en la Fundación Cajasol.
Donantes durante el último maratón de donación de sangre en la Fundación Cajasol. / D. S.

El Centro Comercial AireSur, gestionado por Cushman & Wakefield y propiedad de CBRE Investment Management, continúa reforzando su compromiso social a través de su Proyecto Origen con nuevas iniciativas de impacto en la comunidad. En esta ocasión, de la mano del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Sevilla, AireSur acogerá una campaña de donación de sangre en sus instalaciones los próximos 8, 10 y 12 de septiembre.

La campaña busca concienciar a la ciudadanía de la importancia de la donación de sangre, ya que diariamente se necesitan más de 300 unidades en los hospitales de la provincia para atender a pacientes oncológicos, crónicos, intervenciones quirúrgicas y urgencias vitales.

“Con esta acción seguimos mostrando que AireSur es mucho más que un espacio comercial; somos un punto de encuentro donde la solidaridad y el compromiso social tienen un papel protagonista”, señala Jesús Venero, gerente del Centro Comercial AireSur.

Como hemos indicado anteriormente, las jornadas se celebrarán el lunes 8 de septiembre (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 ), el miércoles 10 (de 17:00 a 21:00 ) y el viernes 12 de septiembre (de 17:00 a 21:00), en el espacio habilitado en la planta baja del centro comercial, junto a los establecimiento de Kiko Milano y Fotoflix.

Donar es un proceso sencillo, seguro y rápido, que apenas dura 10 minutos y permite salvar hasta tres vidas. Pueden donar personas de entre 18 y 65 años, con más de 50 kg de peso y buen estado de salud.

Proyecto Origen

La campaña de donación de sangre se engloba dentro del Proyecto Origen del Centro Comercial AireSur, el proyecto de sostenibilidad y compromiso que mantiene activo a través de un plan de mejora para actuar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Con iniciativas como esta, AireSur refuerza su estrategia de impacto social y comunitario, consolidándose como un referente en el Aljarafe sevillano no solo en compras y ocio, sino también en compromiso con la sociedad.

También te puede interesar

Lo último

stats