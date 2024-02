'Area de descanso', una exposición que convierte la naturaleza en lienzo

Decía Van Gogh que quien amara la naturaleza "encontraría belleza en todas partes". La pasión que sintió el artista por los paisajes -que tuvieron una enorme influencia en su obra- se plasma a la perfección en la exposición Área de descanso de la pintora María Jesús Casermeiro. Una muestra que invita a huir de los artificios de las ciudades y del mundanal ruido para respirar profundamente y sentir todos los estímulos que el entorno más salvaje es capaz de regalar.

A través de las 30 obras que componen la exhibición -con predominio del oleo sobre lienzo- la artista sigue el curso del Guadalquivir entrando en la margen que colinda con La Pueblo del Río o Coria. Pero también recala en la ribera de Huelva o se pierde entre los parajes de Alcalá de los Gazules. Componiendo así un mapa sin brújula en el que va marcando sus áreas de descanso personales, esas que ha utilizado durante toda su vida para evadirse.

"El paisaje es una manera de expresar lo que siente un artista ante el entorno natural y nos ofrece un enorme aprendizaje", explica a este periódico Casermeiro, quien combina su labor como artista con la de profesora de la asignatura de Dibujo en el IES Murillo. La muestra no está planteada como un proyecto artístico al uso. Se trata de una recopilación de cuadros que abarca desde 1995 hasta la actualidad.

Esta selección es la evidencia gráfica del significado del término descanso para la artista: "Cualquier persona piensa que pintar es muy relajante, pero la realidad no es esa. Es una actividad que persigue unos objetivos y se basa en una idea que cambia durante el proceso". A pesar de que las obras no siguen un patrón en cuanto a tamaños o técnicas, Casermeiro ha vertebrado en su muestra su "visión de cómo me he acercado al paisaje sin haber hecho un proyecto paisajista".

Existen diferentes motivos que han provocado que esta muestra se haga ahora. "Hice una exposición muy exigente llamada Vanitas y ahora estoy haciendo otra que se llama La quema, que es un trabajo muy metódico que requiere mucha concentración", manifiesta la artista e indica "que necesitaba respirar un poco y poner orden". En ese punto, se dio cuenta de que quería sacar Área de descanso a la luz. Y todos esos lienzos que estaban guardados.

"Tengo un concepto muy profundo del paisaje. Pisar la hierba, sentir el aire cálido o escuchar un pájaro te llena de la naturaleza que envuelve y normalmente estamos en el mundo artificial", apunta Casermeiro y apostilla que este trabajo revela la pintura "como un disfrute". El que siente cuando el entorno natural se convierte en un lienzo en el que los colores vivos son una expresión de libertad. De hecho, admite que Área de descanso supone una suerte de tregua entre una exposición y otra.

La muestra se puede visitar -hasta el 5 de marzo- en la sala Patricio Howden Art (Avenida de la Palmera, 28) de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas.