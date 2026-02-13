El arte, la cultura y el pensamiento se dan cita el lunes en la cuarta edición de Hay Festival Forum en Sevilla

Con la intención de propiciar espacios de encuentro y diálogo que sirvan de inspiración y motor de transformación cultural y social, el Hay Festival Forum regresa los próximos lunes 16 y martes 17 de febrero a Sevilla para celebrar su cuarta edición en la capital andaluza con destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional de la cultura, el pensamiento y el arte que compartirán reflexiones e ideas en catorce actividades que tendrán lugar en la Fundación Cajasol, Fundación Valentín de Madariaga, Universidad de Sevilla-Escuela Técnica Superior de Arquitectura y EUSA Campus Cámara de Comercio de Sevilla.

Así, durante estos dos días, una veintena de escritores, artistas, filósofos, periodistas culturales, editores y lectores participarán en charlas, conferencias y presentaciones de libros que abordan temáticas tan diversas como los exilios personales y políticos; el desarraigo; la construcción de la identidad; las influencias y los vínculos culturales o la emergencia climática, situando en definitiva a la cultura como motor de progreso social.

"Las expresiones culturales actúan como poderosas herramientas para la reflexión y la creación de nuevas y mejores realidades. El Hay Festival no es un evento más, es una propuesta para cuestionar nuestra actualidad y definir colectivamente el futuro que queremos”, explica Sheila Cremaschi, directora desde su fundación del Hay Festival Segovia y el Hay Festival Sevilla.

De esta forma, el Hay Festival Forum Sevilla reunirá este año a reconocidos nombres del panorama literario nacional, como María Dueñas, Juan Bonilla o Martín Caparrós, junto a otros como Nancy Huston (nacida en Canadá y residente en Francia), la francesa Sophie Demange, el sudanés Abdelaziz Báraka Sakin, el español de ascendencia británica, Tomás Graves; además de expertos y personalidades de otros ámbitos de pensamiento como el filósofo Javier Gomá, el pintor Rashid Diab, las responsables editoriales Erna von der Walde y Ana Gavín, el promotor cultural Javi Esteban o los periodistas Alban Ekaim, Helena de Bertodano, Irene Hernández Velasco y Alberto Grimaldi.

Programación

La cita arrancará el lunes, 16 de febrero, a las 18:00 h. en la Fundación Valentín de Madariaga con una interesante charla sobre la conservación y difusión del patrimonio cultural en España, que no podría ser explicado en la actualidad sin poner en valor la extraordinaria labor de la Fundación Casa de Alba. Para ello, ha reunido a tres expertos de primer nivel: Álvaro Romero Sánchez-Arjona (director de la Fundación Casa de Alba), Sofía Barroso (figura clave en la divulgación del arte en España) y Eloy Martínez de la Pera (comisario de exitosas exposiciones y personaje clave de la moda de nuestro país). Presenta el evento Valentín de Madariaga, presidente de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

La programación continuará, a las 19:00, con la conversación Claves para dos culturas, que protagoniza el escritor Tomás Graves con Irene Hernández Velasco.

El último encuentro, a las 20:00, será entre la bookinfluencer y escritora, Patricia Ibárcena, y la escritora Myriam M. Lejardi, titulado Redes sociales: atraer jóvenes a la lectura. Ambas hablarán, acompañadas de Belén García y María Herrera -las componentes de la Andalucía Reader Con-, sobre el auge de la lectura en la población juvenil, especialmente de las adolescentes, así como de los géneros literarios que más atraen a los jóvenes.

El martes 17 de febrero, a las 11:00, dará comienzo la segunda jornada en el Campus Cámara de Comercio de Sevilla con la charla Dibujar la naturaleza, que impartirá Sofía Barroso y presentará Javier Fernández, director general del campus Universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla (EUSA).

A las 12:00, en la Fundación Cajasol los más pequeños podrán disfrutar del show Un libro, una oportunidad del mago Luigi Ludus, dirigido al alumnado de las zonas más vulnerables de la ciudad.

A continuación, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Campus Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla) tendrá lugar a las 13:00 el taller práctico de Fotografía con smartphones a cargo de Lisbeth Salas.

Además, a la misma hora, en el campus Cámara de Comercio de Sevilla EUSA, Beltrán Gambier, el director de la revista Intramuros, pionera en español en la escritura del yo, impartirá el taller de autobiografía mínima: La escritura del yo.

Por la tarde, a las 17:00, la Fundación Cajasol acogerá la conversación Los exilios en María Dueñas, que mantendrá la exitosa escritora, María Dueñas, con la directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, Ana Gavín, y lectoras del Polígono Sur de Sevilla.

Justo después, a las 18:00, en la misma Fundación Cajasol, la escritora francesa Sophie Demange conversará con Zélie Perpignaa, agregada para el Libro, el Debate de Ideas y las Mediatecas en el Institut Français de España, sobre la Literatura como denuncia.

A continuación, a las 19:00, la escritora Nancy Huston se adentrará en el complejo mundo de las identidades que aborda en su última novela Te llamaré Francia, que indaga en cuestiones como el desarraigo.

A la misma hora (19:00), pero en la Fundación Valentín de Madariaga, se celebrará la presentación de Otras historias del Archivo de Indias, en la que intervienen dos de sus autores, los escritores Juan Bonilla y Martín Caparrós, moderada por la editora de la publicación, Erna von der Walde.

A las 20:00, el pintor Rashid Diab y el escritor Abdelaziz Báraka Sakin, ambos sudaneses, dialogan sobre sobre la creatividad en un diálogo donde compartirán las dificultades que sufren muchos artistas por ejercer su libertad creadora.

Por último, la clausura, que tendrá lugar a las 21:00 en Cajasol, girará sobre el tema La cultura como motor de desarrollo. Para desarrollar estas variables, Hay Festival Forum Sevilla ha reunido a Javi Esteban, director del Icónica Santalucía Sevilla Fest y el proyecto de Casa Natal de Velázquez, y Alberto Grimaldi, periodista responsable del diario económico andaluz El Conciso y subdirector en Diario de Sevilla.