El bar de Triana que cocina sin gluten respetando el sabor y la calidad de siempre

Intolerancias alimenticias, alergias, dietas veganas o vegetarianas... Cada vez es más frecuente encontrar a personas que tienen unas necesidades alimentarias diferentes que deben cuidar su dieta, especialmente, cuando no están en casa. En consecuencia, en los últimos años se ha incrementado el número de bares y restaurantes que atienden a estas necesidades y que en su carta ofrecen comidas que no tengan ningún ingrediente de origen animal o que no incluyen alérgenos como la lactosa o el gluten. Uno de los bares que cuida este detalle es La Bas7arda, un establecimiento ubicado en Triana, cuya carta tiene opciones libres de gluten. Eso sí, preservando las recetas y sabores de siempre, de manera que el cliente no note la diferencia.

Se definen a sí mismos como un restaurante gastro andaluz especializado en «ofrecer una auténtica experiencia culinaria mediterránea, resaltando los sabores tradicionales de la comida andaluza». En este espacio sirven platos típicos de la tierra, con un toque moderno y sofisticado, elaborados con ingredientes frescos y de la más alta calidad.

Ya sea para una comida informal entre amigos, una reunión de trabajo o una celebración especial, este bar es la opción perfecta para tener a todos los estómagos contentos sin que ninguno de ellos se sienta mal.

Su carta

Si hay algo que hace característico a La Bar7arda es que en su carta hay platos sin gluten por lo que en ella se pueden encontrar desde elaboraciones más tradicionales como el pescado adobado o más originales, como el cerdo teriyaki, pero sin gluten, ya que trabajan con harina de garbanzo.

La Bas7arda cuenta con una carta extensa en la que hay entrantes como queso manchego, salchichón ibérico de bellota o ensaladilla de gamba rota de Huelva. También tienen tapas algo diferentes, como el salmorejo de Bloody Mary con tartar de gambas, las patatas bravastardas, o los gambones ambigú, con reducción de kimchi y cerveza.

También hacen pescado frito con harina de garbanzo con el sabor de la harina de trigo habitual. Entre estos destaca el adobo o el choco frito. Tienen diferentes tipos de arroces, panes de la casa, algunos tipos de carne (pluma ibérica, solomillo de ternera o lagartito, entre otros), o montaditos, a los que llaman «entrepanes». Los hay de carrillada con salsa mayo kimchi o el relleno de calamares alioli. Respecto a los postres elaboran coulant de queso y buñuelos de chocolate.

En su carta cuentan con una variada selección de vinos que son perfectos para maridar son sus comidas, entre los que hay varios tipos de Rioja y Rivera del Duero.

La Bas7arda se encuentra en la plaza Joaquín Arbide, número 7, en el barrio de Triana. Su establecimiento cuenta tanto con salón interior con una decoración muy cuidada como con una amplia terraza y tiene la particularidad de que no cierran a mediodía. Abren de miércoles a domingo, desde las 12:30 hasta las 00:30 horas. Los lunes y los martes permanecen cerrados por descanso del personal.