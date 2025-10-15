Una barra de 14 metros y una cocina de altura para la Gloria

Que una nueva apertura en Sevilla apueste por la barra ya es todo una declaración de intenciones. El nombre, Gloria, es otra tarjeta de presentación. Dos aperitivos que anuncian una carta llena de propuestas de toda la vida con un toque nuevo.

El local, el antiguo Zelai en la calle Albareda, invita ese juego de entrada a la Gloria. De un pequeño espacio a modo de abacería se pasa a una zona de restaurante donde una impresionante barra de 14 metros que es perfectamente utilizable, invita a retomar ese espacio de los bares sevillanos que nunca debió desaparecer.

La reciente apertura de Ovejas Negras Company deja, gracias a sus 14 metros de barra, disfrutar de la creatividad en vivo del chef Jesús Maya y de embobarse con el fuego de la robata y de las volutas del humo. Guisos, brasas y sabores de temporada para una nueva apuesta que tiene el toque elegante de los locales con encanto.

La barra desde la que se puede ver la cocina mientras tapeas / M. G.

En la carta, platos como la merluza frita con beurre blanc de manzanilla y perejil, los huevos rotos con gambones y salsa al ajillo, las mollejas de ternera glaseadas, espinacas y salsa tártara o una tortilla de patatas. Para esta última hay que ser rápidos porque solo hacen una al día. El proyecto cuenta también con Juan Delgado, empresario y socio, referente en el mundo de la moda y la gastronomía, colaborador de medios como Vogue o Vanity Fair.

El chef Jesús Maya es uno de los jóvenes talentos más prometedores de la cocina andaluza, y está pendiente de cada uno de los platos que salen de sus fogones. Cocina de memoria con sabores reconocibles, fondos y salsas clásicas renovadas, y un hilo conductor basado en la robata, con el humo y las brasas como punto de unión de toda la carta.

Corvina, escabeche y pimientos asadados a la parrilla / M. G.

La propuesta gastronómica de Gloria es cambiante y dinámica, pensada para aprovechar los mejores productos de temporada. Entre sus platos destacan entrantes como la anchoa y mantequilla de limón, el tomate, aguadillo de lechuga y sardina ahumada, o la coliflor a la brasa con mojo verde y payoyo; del apartado de guisos las albóndigas de vaca, níscalos y patata asada, entre otros; del mar la merluza frita con beurre blanc de manzanilla y perejil o los clásicos huevos rotos con gambones, patatas y salsa al ajillo; de las brasas las mollejas de ternera glaseadas, espinacas y salsa tártara, el secreto de angus o el pollo al carbón. Para el final, la fruta en escabeche a la brasa y yogurt o el flan de vainilla y chantilly ácida.

Guiso de albóndigas de vaca, níscalos y patata asada / M. G.

En la carta se puede encontrar platos de paso, como la jugosa tortilla de patatas, y otras elaboraciones que invitan a una buena sobremesa. Platos y tapas para compartir, guisos, brasas y propuestas marineras.

Tomate, aguadillo de lechuga y sardina ahumada / M. G.

En la coctelería celebran los clásicos con carácter propio. De la frescura cítrica al carácter del café o el mezcal, cada cóctel tiene su punto justo. Una propuesta elegante y atemporal con sabores que nunca pasan de moda. Además, se pueden acompañar con una selección de repostería conventual, como las yemas de San Leandro (dulces de Gloria).

Gloria cuenta con varios ambientes diferenciados, una barra como eje central, mesas altas y una salita donde disfrutar de la sobremesa cualquier día de la semana. Todo ambientado con un gusto y selección de música que transforma el espacio y se convierte en un ingrediente más de la cocina, con noches de música disco de la época dorada Studio 54 y ritmos latinos.