El belén más esperado de Sevilla vuelve a la Fundación Cajasol con guiños a Málaga, Almería, Cádiz y Granada

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha dado la bienvenida oficial a la Navidad con la inauguración de su tradicional belén, una de las citas más esperadas y queridas por los sevillanos en estas fechas. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Fundación, Antonio Pulido, y del reconocido belenista Luis Garduño, autor de esta nueva edición, que sorprende por su cuidada ambientación y su marcado carácter andaluz.

Instalado en el patio de la sede, el belén ocupa una superficie expositiva de 240 metros cuadrados y está inspirado en la diversidad paisajística de las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Granada. Desde Málaga llegan las montañas que se funden con el mar; de Cádiz, la frescura y luminosidad de sus playas; y de Almería y Granada, la belleza de sus pueblos, con casas encaladas que se integran entre la roca y la vegetación. El misterio se sitúa este año en la zona de la playa, aportando un enfoque original a esta representación tan arraigada en la cultura popular.

Por su parte, Luis Garduño ha explicado que en esta ocasión ha querido rendir homenaje a los paisajes y pueblos de Málaga, Cádiz, Almería y Granada, en una propuesta que combina tradición, artesanía y referencias al patrimonio andaluz. “El reto ha sido plasmar la belleza y diversidad de nuestra tierra en un relato visual que invite a detenerse en cada rincón”, ha señalado.

El belén podrá visitarse desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, todos los días de la semana en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 h. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el horario será reducido, de 11:00 a 14:00, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Como cada año, los centros escolares que deseen organizar visitas en grupo pueden hacerlo escribiendo a: reservas@cajasol.com.

La Fundación Cajasol vuelve a abrir las puertas a una Navidad llena de arte, emoción y tradición, en el corazón de Sevilla.