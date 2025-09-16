Bellavista celebra su centenario con un pasacalles histórico

El barrio sevillano de Bellavista se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su historia reciente: un pasacalles conmemorativo del centenario que reunirá a más de 500 participantes este jueves18 de septiembre. El desfile promete ser una cita única, cargada de memoria, colorido y participación vecinal, en la que se recrearán algunos de los hitos más emblemáticos de los cien años de historia de la barriada.

La iniciativa, organizada por la Asociación del Pasacalles de Bellavista, contará con una participación récord gracias al compromiso de asociaciones vecinales, clubes deportivos, centros educativos, academias de baile, el centro de refugiados, moto clubes y diversas entidades culturales del barrio. Todos ellos desfilarán por las calles para rendir homenaje a su identidad y evolución, en un espectáculo donde tradición y comunidad van de la mano.

"Todos ellos desfilarán para mostrar su identidad y su historia en Bellavista, acompañados por dos charangas, una batucada, los tradicionales gigantes y cabezudos, destacando la figura del toro, que nos acompaña desde la creación del Pasacalles", subraya Vicky Crespillo, presidenta de la asociación organizadora.

Un Pasacalles inclusivo y con sabor ferroviario

Este año, como novedad, el desfile incorporará un tren neumático que recorrerá el mismo itinerario que la comitiva. Más allá de su impacto visual, esta incorporación tiene una fuerte carga simbólica, al rendir homenaje a los orígenes ferroviarios de Bellavista. El tren también permitirá la participación de personas mayores y con movilidad reducida, ofreciendo un lugar destacado a colectivos como el Hogar del Pensionista, la Peña Bética, la Asociación de Mujeres de Bellavista y la Asociación de Vecinos.

El Pasacalles tiene una historia que se remonta a 1982, cuando un grupo de artistas y jóvenes del barrio decidieron organizar un desfile que, con el tiempo, daría lugar a la Asociación Cultural Pandora. Durante más de una década, fue una tradición ineludible de las Velás, hasta mediados de los años 90. En 2017, el desfile fue recuperado gracias al empuje de la comunidad, resurgiendo como un emblema de las fiestas de Bellavista.

El Pasacalles del Centenario arrancará el 18 de septiembre a las 19:30 horas desde el Centro de Adultos Manuel Prada Rico, recorriendo las principales calles de la barriada hasta llegar al Mercado de Abastos, donde se celebrará el tradicional pregón de la Velá de Bellavista.

Con este desfile, Bellavista no solo conmemora su pasado, sino que mira al futuro celebrando su diversidad, su historia compartida y la fuerza de una comunidad que sigue unida cien años después.