Bluey llega a Sevilla con sus aventuras sobre el escenario

El Show de Bluey, espectáculo teatral basado en la famosa serie de televisión, regresa a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su regreso a nuestro país, la entrañable familia Heeler —Bluey, Bingo, Chilli y Bandit— volverá a conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El primer gran espectáculo familiar llega a Sevilla inaugurando el nuevo año. El viernes 2 y sábado 3 de enero, el Cartuja Center de Sevilla acogerá cuatro funciones de El Show de Bluey. Posteriormente, continuará su recorrido por España y las dos últimas ciudades que albergarán este espectáculo para toda la familia serán Málaga y Zaragoza.

Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, El Show de Bluey es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.

Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, El Show de Bluey ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, merchandising oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.

El Show de Bluey es presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.

La venta de entradas es en Mitaquilla, Blueylive.com y los puntos de venta habituales.

Una aventura que cuenta qué ocurre cuando a papá le apetece una tarde de descanso, pero Bluey y Bingo tienen otros planes. Con una historia original del creador de Bluey, Joe Brumm, y música del compositor de Bluey, Joff Bush.