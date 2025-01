Café y pintura en este divertido taller para pintar mientras meriendas en Sevilla

Tras su popularidad en ciudades como Madrid o Barcelona, los cafés de especialidad ganaron fama en la hispalense hace varios años. Prueba de ello son las múltiples cafeterías que trabajan con granos de este tipo y que incoporan a su carta algunoz dulces y comidas con una elaboración muy cuidada.

Tras este despunte de las cafeterías de especialidad, la hispalense está siendo testigo desde hace unos meses de una oleada de proyectos que mezclan café y dulces con algunos talleres creativos como cerámica, acuarela, elaboración de galletas o, como es el caso de este último, pintura acrílica.

Se trata de Creative Coffee, una iniciativa puesta en marcha en el Espacio & Co, junto a la cafetería Alfonsito Brunch Café, ubicada en la Plaza de San Agustín en Sevilla. Con este proyecto se tratan de unir dos pasiones que casan muy bien: el placer de la merienda con el de la pintura. De esta manera, Creative Coffee organiza talleres para pintar un cuadro mientras se disfruta de una buena merienda con dulce y café que proporciona la propia cafetería.

En qué consisten los talleres

Los talleres de Creative Coffee están pensados para todo tipo de público. Desde personas aficionadas a la pintura o que tienen algunas nociones hasta quienes no solo no sepan nada sino que consideren que no se les da bien. Y es que, para hacer esto posible sin que nadie se frustre, hay una persona que va guiando y ayudando en todo momento a cada uno de los alumnos y alumnas.

Durante el taller se tendrá que recrear un cuadro (todo el mundo hará el mismo) con la ayuda de una instructora. Mientras tanto se podrá tomar un café y un dulce a la par que se puede charlar con los demás compañeros, ya que el ambiente es muy distendido.

El taller tiene una duración de dos horas y un precio de 15 euros en el que se incluyen todos los materiales, una bebida y un dulce a escoger. El cuadro final se lo podrá llevar a casa cada uno de los asistentes. También se podrá disponer de una camiseta para evitar mancharse que se debe dejar, posteriormente, en el taller.

Algunas personas como los chicos de la cuenta @buencomer.oficial en Instagram ya han pasado por allí y han explicado con detalle cómo ha sido su experiencia y en qué consisten estos talleres a través de sus redes sociales.

Fechas y reservas

Los talleres de pintura se hacen todos los viernes, de 18:30 a 20: 30 horas en el Espacio & Co de la cafetería Alfonsito Brunch Café, en la Plaza de San Agustín (Puerta de Carmona). Las plazas son limitadas por lo que es necesario hacer una reserva previa a través del número de teléfono 663297517.

Creative Coffee es un plan perfecto para hacer con amigos o familia de cualquier edad en un ambiente cercano y divertido de una forma muy original.