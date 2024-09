Caixaforum se une a la Noche Europea de los Investigadores en Sevilla

El próximo viernes 27 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de La Noche de la Investigación en toda Europa. Bajo el lema Trayendo a los investigadores a la luz (Research Night: Bringing researchers into the light), la Fundación ”la Caixa” se une a un evento destinado a mostrar de forma inspiradora cómo la ciencia puede impactar en nuestro día a día y lograr mejorarlo. Para ello, se organizan actividades que tienen a investigadores locales como protagonistas en las diferentes sedes de CaixaForum que hay en el país.

En el caso de CaixaForum Sevilla, desde las 18:00 hasta las 22:00, el centro acogerá numerosas actividades como talleres científicos, microconciertos, experimentos en directo, charlas, un speed dating y exposiciones, entre otros. De 18:00 a 20.30 se llevarán a cabo las actividades para público familiar y de 19:00 a 22:00, las de público adulto.

Se trata de un evento lleno de descubrimientos, innovación y diversión con programación para todos los públicos, desde niños y niñas, hasta jóvenes y adultos. Los visitantes van a poder conocer a las personas que se dedican a la investigación en su ciudad, hablar con ellos y descubrir no solo su profesión, sino también sus intereses y día a día.

La Noche de la Investigación es un evento único en el sector en el que 400 ciudades europeas, entre ellas Sevilla, unen sus fuerzas para acercar la ciencia a los ciudadanos de forma divulgativa y reivindicar la importancia de su trabajo. Solo en el proyecto que coordina Esciencia con la colaboración de Fundación ”la Caixa”, que se celebra en los CaixaForum de nueve ciudades simultáneamente, participan más de 400 investigadores y se llevan a cabo más de 300 actividades y se espera que haya más de 15.000 asistentes entre las 9 sedes.

CaixaForum Sevilla: Speed dating, microcharlas, talleres

En esta edición, los visitantes podrán disfrutar del Late Show La investigación a escena , en el que el público va a entender mejor la ciencia mostrada desde un punto de vista diferente. Los asistentes disfrutarán del conocimiento científico a través de microcharlas dinamizadas de investigadores e investigadoras que trabajan en centros de referencia de la ciudad.

Ante el éxito cosechado en la pasada edición, volverán los speed dating. Los investigadores e investigadoras permanecerán sentados mientras los asistentes cambiarán de mesa cada 5 minutos, pudiendo preguntarles lo que deseen sobre su trabajo. Se trata de una dinámica que ofrece la oportunidad de llegar a mucha gente y conocer muchas vivencias de los investigadores, al haber una rotación constante.

CaixaForum Sevilla ofrecerá también talleres participativos impartidos por investigadores. Los asistentes se van a convertir en protagonistas de las actividades de divulgación, además de conocer algunos proyectos científicos locales. Además, habrá un microconcierto y exposiciones.

Programación

Viernes 27 de septiembre

TALLER: “¿A QUIÉN LE PICAN LOS MOSQUITOS?”

Espacio Educativo Educaixa

2 pases: 18:00 y 19:00

Taller basado en una parte práctica donde los participantes podrán pintar unos mosquitos impresos en papel simulando su alimentación e introducirlos en una caja simulador de un aparato de laboratorio (PCR) para su posterior análisis molecular. A cargo de Martina Ferraguti, Mikel A. González, Sergio Magallanes y Shrin Taheri, pertenecientes a EBD-CSIC (Estación Biológica de Doñana).

TALLER: “PEQUEÑOS INVESTIGADORES”

Sala Polivalente

2 pases: 18:30 y 19:30

En este taller científico los más pequeños de la casa van a experimentar, crear y jugar con la ciencia y recrear como la nanociencia está revolucionando la investigación en el cáncer. De la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Belén Pastor Navarro, de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, impartirá esta actividad en la que va a demostrar si algo un millón de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler puede combatir al cáncer.

Recomendado para público familiar.

JUEGO GUARDIANES DEL SER HUMANO

Hall Salas Polivalentes

2 pases: 19:00 y 20:00

Es un juego educativo diseñado con el objetivo de enseñar sobre el cáncer y la importancia de hábitos saludables. Está organizado en torno a una misión ficticia donde los participantes son reclutados como "guardianes" para ayudar a una persona enferma, denominada "Agente Tormenta", a combatir el cáncer. El juego se desarrolla en varias etapas, comenzando con la identificación de la parte del cuerpo afectada por la enfermedad y su función. A cargo de Cintia Checa Rodríguez, Candela Arribas Parejas y Daniel Gómez Cabello, pertenecientes al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) de la Universidad de Sevilla. Recomendado para un público familiar.

SPEED DATING

Cafetería

19:30 y 20:15

El speed dating es un formato novedoso que permite conocer más de cerca a los investigadores. Ellos estarán sentados y el público cada cinco minutos rota de una mesa a otra, al sonar la campana/alarma. Al haber una rotación constante, la actividad da la oportunidad a que sean muchos los que conozcan de primera mano cuestiones muy interesantes del trabajo de los investigadores que van a participar en la actividad. Los investigadores que van a participar son:

Acaimo González Reyes, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSICUPO-JA).

Younes Smani, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO-JA).

SILVIA Salas Pino, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPOJA).

Paula Cilleros, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO-JA).

María Almuedo, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO-JA).

Elena Rivas Marín, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPOJA).

Juan Gálvez Galisteo, de la Universidad de Sevilla.

Ana Chapman, de la Universidad de Málaga.

Recomendado para un público adulto.

LATE SHOW: “LA INVESTIGACIÓN A ESCENA”

Auditorio

De 20:30 a 22:00 (Aforo limitado)

Este show une ciencia con humor. A través de microcharlas, los investigadores hablarán de su trabajo de una forma diferente, un punto de vista que no vemos muy a menudo. De esta manera, tratarán la investigación para que los asistentes disfruten del conocimiento científico de una forma más divertida y dinámica. Las charlas que se van a llevar a cabo son:

• “¿Cómo podemos reducir el impacto del virus del Nilo en Andalucía?”. A cargo de Jordi Figuerola Borras, de EBD-CSIC (Estación Biológica de Doñana).

• “Eres Posthumano/a y lo Sabes”. A cargo de Miriam Fernández Santiago, de la Universidad de Granada y Universidad de Zaragoza.

• “Un viaje a los misterios del envejecimiento”. A cargo de Adrián Fragoso Luna, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-UPO-JA).

• “¿Para qué quiero enemigos teniendo a las hormonas conmigo?”. A cargo de Maria Rey Caballero. de la Universidad de Sevilla.

• “Quizás no somos el ser más inteligente del planeta. Te presento al delfín” A cargo de Inmaculada Aguilar-Ponce, de la Universidad de Sevilla.

• “Assessing the mid-term effects of drought die-off on tree diversity in Catalan Pine forests”. A cargo de Faqrul Islam Chowdhury, del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), Barcelona.

• “Trasformando la Dislexia”. A cargo de Inmaculada Ranea Serrano, de la Universidad de Sevilla.

Recomendado para un público adulto.

MICROCONCIERTO

Cafetería

2 Pases: 19:00 y 20:30 (Aforo limitado)

El dúo musical de Jazz Ricci & Pobre, formado por Martina Mollo y Moratallar Gallardo amenizarán la tarde con un microconcierto en la cafería de CaixaForum Sevilla.

EXPOSICIONES

De 18:00 a 22:00

Se realizarán mediaciones de las exposiciones Veneradas y temidas, Colores del Mundo y La estrella de Miró de forma gratuita. Además, se podrán llevar a cabo las experiencias inmersivas El Bolero de Ravel y Symphony. Recomendado para todos los públicos.