Carnaval de Fuentes de Andalucía 2026: fechas clave de las máscaras y murgas de una celebración única en Sevilla

Las máscaras fontaniegas constan de colchas, cojines para deformar el cuerpo, un trapo que tapa la cara y el característico falsete para disimular la voz.

Superadas las navidades, la provincia de Sevilla activa la cuenta atrás para otra de las celebraciones más esperadas: el Carnaval. En algunas localidades esta fiesta se vive de forma especial, como en Fuentes de Andalucía, que acoge un carnaval con entidad propia y uno de los pocos reconocidos como de Interés Turístico Regional. La calle Carrera volverá a vibrar con las máscaras y las murgas de una tradición que ha logrado sobrevivir y reinvertarse a lo largo de la historia.

Si bien algunas fuentes datan el origen del carnaval fontaniego a principios del siglo XVIII, con la llegada a España de los Borbones, existe constancia de esta celebración desde el siglo XIX, cuando las clases populares se disfrazaban para imitar a los más pudientes y hacer sátiras y críticas de lo que sucedía en el pueblo a través de las murgas. Esta tradición logró mantenerse incluso durante el franquismo, cuando el régimen prohibió los carnavales en toda España con el favor de la Iglesia. Lejos de desaparecer, el Carnaval de Fuentes de Andalucía se reinventó para convertirse en uno de los más auténticos de Sevilla.

Las máscaras, un símbolo de lucha contra represión franquista

El Carnaval de Fuentes de Andalucía arranca la semana anterior al inicio de la Cuaresma con el denominado Jueves Lardero, en que las familias se reúnen para comer y pasar el día juntos. Este 2026 la cita cae el 12 de febrero y, al día siguiente, el viernes 13 el alumnado de los colegios e institutos disfrutará de una jornada no lectiva.

La figura más característica de esta celebración son las máscaras, que durante la dictadura franquista se convirtieron en un instrumento de lucha contra la represión y una importante vía de expresión para las clases populares. Los hombres se vestían de mujeres, las mujeres de hombres, y todos compartían el mismo atavío: colchas, cojines y almohadas para deformarse el cuerpo. Además, se tapaban la cara con un trapo donde pintaban la máscara y simulaban la voz con un peculiar falsete para preservar el total anonimato.

Durante el franquismo, las clases populares paseaban por la calle Carrera —una de las arterias principales de Fuentes de Andalucía, donde se concentran la mayoría de actos— y por el resto del pueblo, se metían con los vecinos y huían de la Guardia Civil. En la actualidad, el Ayuntamiento ha apostado por recuperar y potenciar esta tradición única, a través de premios a la máscara más original, al mejor grupo o a la mejor y más estrafalaria máscara de la colcha, la típica máscara fontaniega.

Murgas y quema del entornao

Otro símbolo del Carnaval de Fuentes de Andalucía son las murgas, agrupaciones de vecinos que, acompañados de un bombo y una caja, cantan coplas que narran los principales acontecimiento de la localidad en el último año.

Por otro lado, la quema del entornao el domingo de piñata marca el final del carnaval fontaniego. Se trata de un dulce típico elaborado con harina, ajonjolí, azúcar, canela y el pimentón que le aporta su característico color naranja. La degustación de este dulce suele maridarse con una copa de anís.

A todos estos componentes se suman los bailes de disfraces modernos que conviven con una celebración ancestral que desafío el orden establecido y se ha convertido en motivo de orgullo para los vecinos de Fuentes de Andalucía.

Programa del Carnaval de Fuentes de Andalucía 2026

El Carnaval de Fuentes de Andalucía se celebrará del jueves 12 de febrero al domingo 22 de febrero. A la espera de que el Ayuntamiento confirme el programa oficial, estos serán los principales actos en base a la tónica de los últimos años: