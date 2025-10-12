Casa en el centro de Estepa: Historia y tradición

Patio porticado de columnas toscanas y pareja de brocales sobre un suelo de mármol de Carrara

HOY recorremos unas de las casas históricas de Estepa.

La casa ha pertenecido a varias generaciones de la misma familia con su última rehabilitación hecha sobre finales de los años 20 del siglo pasado por los abuelos de los actuales propietarios. La casa tiene planta baja y dos plantas y dos fachadas con un jardín.

Galería. Lozas de barro con olambrillas y puertas de cuarterones bicolor. / Ignacio Casas de Ciria

Entre las diferentes estancias de la casa destacamos su patio porticado con columnas toscanas y pareja de brocales de aljibes en forja. Al patio le acompaña un zócalo de azulejos sevillanos intercalados con losas de terracota. La parte central del patio la ocupan macetones con clivias, helechos esparragueras y otras plantas de sombras en maceteros de forja. Cuadros de grabados cuelgan en sus paredes y faroles de estilo mudéjar de cristales iluminan el espacio descrito.

Baño. Sanitarios originales de los años 30 del siglo pasado sobre suelo hidráulico de la misma época. / Ignacio Casas de Ciria

Junto al patio y a través de un hall entramos en el comedor, una de las estancias más vividas de la casa. El mobiliario de todo este espacio es de estilo español con una boiserie en la que se apoya una colección de platos de diferentes estilos, épocas y procedencias. Uno de sus trincheros lo decoran dos porcelanas blancas de origen europeo y, en su aparador, una magnífica vajilla rosa de procedencia familiar. La puerta es de vidriera emplomada.

Comedor. Mobiliario de estilo español y puerta de vidriera emplomada. / Ignacio Casas de Ciria

Entre los diferentes dormitorios de la casa describimos uno de los principales de la planta baja con un mobiliario de los años 30 del siglo pasado. Un bonito cuadro de la Sagrada Familia con marco de estilo barroco dorado protagoniza uno de sus espacios. Los muebles que lo rodean, como Chaiselongue o descalzadora, son de la misma época. Entre sus piezas decorativas destacamos la magnífica chimenea en mármol veteado. Para su iluminación utiliza apliques y lámpara de techo en estilo eduardiano.

Dormitorio. Lo preside un cuadro de la Sagrada Familia con marco barroco dorado. / Ignacio Casas de Ciria

En esta planta también se ubica una biblioteca realizada en madera noble que custodia la Espasa y antiguas colecciones de libros. Sobre un suelo de parquet se apoya un conjunto de muebles alfonsinos. Diferentes retratos familiares ocupan parte de esta estancia.

Biblioteca. Diseñada en maderas nobles con suelo de parquet y muebles alfonsinos. / Ignacio Casas de Ciria

Unas escaleras de mármol con hierro forjado comunican con la planta superior donde se encuentran otras zonas de recibo y dormitorios con baños y una galería de losas de barro con olambrillas junto a puertas de cuarterones bicolor.

Todas las generaciones de la familia en sus distintas rehabilitaciones han respetado la arquitectura original de la casa.