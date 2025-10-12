Fotos de la casa en el centro de Estepa

Un recorrido en fotos por una de las casas históricas del centro de Estepa
1/15
Patio. Patio porticado de columnas toscanas y pareja de brocales sobre un suelo de mármol de Carrara
Ignacio Casas de Ciria
2/15
Galería. Lozas de barro con olambrillas y puertas de cuarterones bicolor.
Ignacio Casas de Ciria
3/15
Baño. Sanitarios originales de los años 30 del siglo pasado sobre suelo hidráulico de la misma época.
Ignacio Casas de Ciria
4/15
Baño. Sanitarios originales de los años 30 del siglo pasado sobre suelo hidráulico de la misma época.
Ignacio Casas de Ciria
5/15
Biblioteca. Diseñada en maderas nobles con suelo de parquet y muebles alfonsinos.
Ignacio Casas de Ciria
6/15
Comedor. Mobiliario de estilo español y puerta de vidriera emplomada.
Ignacio Casas de Ciria
7/15
Dormitorio. Lo preside un cuadro de la Sagrada Familia con marco barroco dorado.
Ignacio Casas de Ciria
8/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
9/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
10/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
11/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
12/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
13/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
14/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria
15/15
Más detalles de la casa en el centro de Estepa.
Ignacio Casas de Ciria