Casa en el centro de Estepa
Casa en el centro de Estepa / Ignacio Casas de Ciria

Fotos de la casa en el centro de Estepa

Historia y tradición

Un recorrido en fotos por una de las casas históricas del centro de Estepa

1/15 Patio. Patio porticado de columnas toscanas y pareja de brocales sobre un suelo de mármol de Carrara / Ignacio Casas de Ciria
2/15 Galería. Lozas de barro con olambrillas y puertas de cuarterones bicolor. / Ignacio Casas de Ciria
3/15 Baño. Sanitarios originales de los años 30 del siglo pasado sobre suelo hidráulico de la misma época. / Ignacio Casas de Ciria
4/15 Baño. Sanitarios originales de los años 30 del siglo pasado sobre suelo hidráulico de la misma época. / Ignacio Casas de Ciria
5/15 Biblioteca. Diseñada en maderas nobles con suelo de parquet y muebles alfonsinos. / Ignacio Casas de Ciria
6/15 Comedor. Mobiliario de estilo español y puerta de vidriera emplomada. / Ignacio Casas de Ciria
7/15 Dormitorio. Lo preside un cuadro de la Sagrada Familia con marco barroco dorado. / Ignacio Casas de Ciria
8/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
9/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
10/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
11/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
12/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
13/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
14/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria
15/15 Más detalles de la casa en el centro de Estepa. / Ignacio Casas de Ciria

