Sevilla celebra su XIV Noche Europea de los Investigadores con casi 100 actividades científicas para todos los públicos

Sevilla volverá a convertirse este viernes 26 de septiembre en un gran laboratorio al aire libre con motivo de la celebración de La Noche Europea de l@s Investigador@s, una cita ya consolidada en la ciudad que cumple su decimocuarta edición y que se desarrollará en paralelo en más de 375 ciudades de toda Europa.

En esta edición, la ciencia saldrá aún más a la calle, además del ya emblemático entorno de la Casa de la Ciencia (Pabellón de Perú), la gran novedad de este año es la expansión del programa a nuevos espacios, lo que permitirá diversificar la oferta y acercar la ciencia a más públicos. Así, se acogerán actividades el Pabellón de Uruguay, Caixaforum Sevilla, la Fundación Valentín de Madariaga, el Museo de Bellas Artes, la Casa de las Sirenas y el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

El objetivo no cambia: acercar la ciencia a la ciudadanía y mostrar el lado humano de la investigación, poniendo rostro a quienes trabajan cada día en los laboratorios, universidades y centros científicos de Sevilla. Y este año lo hará con casi 100 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de 200 investigadores e investigadoras de 10 instituciones científicas, académicas y de divulgación de la ciudad.

El evento ha sido presentado por representantes de las diez instituciones científicas, académicas y de divulgación que coordinan la programación en Sevilla: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Loyola, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), Sevilla TechPark, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), la Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Servicio de Promoción de la Salud.

Durante el acto, la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, destacó que "la divulgación científica no es sÓlo un objetivo, sino uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra institución". "Esta cita es una oportunidad para que nuestros investigadores salgan de sus laboratorios y expliquen a la ciudadanía cómo su trabajo influye en su día a día".

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, José Luis Real, subrayó la implicación de la comunidad universitaria con más de 200 investigadores y una treintena de actividades propias, e invitó al público a "descubrir desde talleres de astronomía a actividades de psicología o química en plena calle". Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide, Antonia Jiménez, animó a "mirar el mundo con otros ojos y sentir que la ciencia es patrimonio de toda la ciudadanía".

Ciencia para todos

El programa incluye talleres prácticos, experimentos en vivo, charlas, exposiciones y actividades para público familiar. Entre las propuestas destacan lasn actividades organizadas por la Universidad de Sevilla, que desmontará mitos sobre salud mental y mostrará la huella de las mujeres en la historia en exposiciones y talleres al aire libre; la Universidad Pablo de Olavide, que propone actividades sobre biotecnología espacial, movilidad urbana y salud; el CSIC, que explicará las amenazas ambientales y transformará a los más pequeños en científicos por un día; Universidad Loyola, mostrará en directo la actividad cerebral humana y concienciará sobre protección solar; JRC – Comisión Europea que tratará el impacto del cambio climático y la obsolescencia programada; Caixaforum, que se sumará con actividades inclusivas orientadas a todos los públicos; IBiS, que abordará la importancia de cuidar el corazón y el hígado; el IAPH propondrá un escape room para comprender el valor de la investigación del patrimonio histórico; y el Ayuntamiento de Sevilla, que promoverá hábitos saludables entre los más pequeños con talleres sobre alimentación y bienestar emocional.

La responsable municipal de Promoción de la Salud, Silvia Pozo, agradeció el esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas y recordó que “la investigación no solo genera conocimiento, también ofrece soluciones reales a los retos de nuestro tiempo”.

La Noche Europea de l@s Investigador@s no solo pretende divulgar conocimiento, sino también fomentar las vocaciones científicas entre las nuevas generaciones y visibilizar la importancia de la ciencia en la vida cotidiana.

Desde su creación, esta cita cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). En Andalucía está coordinada por la Fundación Descubre.