Quásares convierte a Sevilla en epicentro del diálogo entre el arte y la medicina

Un hospital puede ser muchas cosas. Desde un lugar de diagnóstico, de tratamiento, de esperanza o de miedo a un espacio de escucha, creación y belleza. Esa es la convicción que atraviesa el proyecto Quásares, una iniciativa innovadora de arte participativo centrada en el cuidado emocional de pacientes oncológicos, que su primer gran evento nacional, el Encuentro Quásares: Cultura y Salud, desde el 23 al 25 de septiembre en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Cartuja.

El programa reúne la intervención de profesionales sanitarios, artistas, investigadores, periodistas, pacientes y mediadores culturales para compartir experiencias que demuestran que la cultura también cura. El evento está impulsado por la propia UNIA, la Fundación Daniel y Nina Carasso, Quirónsalud y Concomitentes, coordinado por ZEMOS98, que cuenta, además, con la financiación del Ministerio de Cultura.

Un proyecto con alma y cuerpo

El rector de la UNIA, José Ignacio García, ha defendido en la presentación de las jornadas la cultura y la innovación como "parte del ADN" de la universidad. "Quásares da un nuevo paso en su objetivo de contribuir a la mejora del cuidado emocional de pacientes oncológicos, a través de la mediación cultural y el arte, promoviendo un encuentro con personal sanitario, artistas, investigadores, periodistas y mediadores culturales", ha dicho en su discurso inaugural. "Este es un nuevo paso que damos con mucha ilusión, cuyo objetivo es contribuir a la mejora del cuidado emocional de pacientes oncológicos a través de la mediación cultural, el arte y el encuentro", ha añadido.

García ha recordado cómo Quásares empezó a tomar forma en experiencias anteriores y cómo este nuevo encuentro consolida una red de trabajo entre instituciones públicas, agentes culturales y el ámbito sanitario. "Lo que queremos es facilitar caminos de expresión a los pacientes, que son los verdaderos protagonistas, y ayudarles a atravesar ese momento tan complejo que es la enfermedad desde un enfoque más humano, más sensible, más comprensivo", concluyó.

Un momento de la presentación del encuentro. / Europa Press

Entre los referentes invitados al encuentro, destacó la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, así como la intervención de la ginecóloga y escritora Margarita García Carrión, quien presentó su experiencia con un libro de poesía escrito por pacientes oncológicas.

La cultura también cuida

La directora territorial de Comunicación y Marketing de Quirónsalud en Andalucía, Berta Pascual, subrayó que esta colaboración refuerza un enfoque integral de la atención sanitaria. "Nosotros nos dedicamos a curar, o al menos intentarlo. Pero curar no es sólo aplicar un tratamiento eficaz. Es acompañar al paciente en su proceso físico, emocional y familiar. Y eso también lo hace la cultura", ha expresado. "Cuando alguien escucha la palabra cáncer, su mundo se tambalea. Pero si encuentra un entorno humano, amigable, lleno de herramientas culturales, libros, música, imágenes, palabras, entonces ese camino se hace un poco más llevadero", añadió.

Por su parte, el coordinador del proyecto y miembro de ZEMOS98, Felipe G. Gil, explicó, por un lado, el origen del nombre, con base a cartas escritas por pacientes a su personal médico en los propios hospitales donde se trataban la enfermedad. "Una de ellas hablaba de los ‘quásares’, esos cuerpos celestes que, aunque parezcan apagados, irradian más energía que millones de soles cuando se observan con el telescopio adecuado", explicó. Y, por otro, desglosó el detalle del desarrollo de las jornadas que servirán para poner en valor el proceso artístico de Quásares, que ha implicado a pacientes y personal sanitario de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla.

Tres días para sembrar puentes

Así, la actividad arranca este martes centrada en el diálogo entre cultura y políticas públicas de salud, con mesas en las que participaron figuras institucionales y del ámbito mediático y científico. También se presentó el Breve Diccionario Enciclopédico de Cáncer, de la artista Josune Urrutia, que traduce términos clínicos en imágenes poéticas.

Este miércoles, el foco se pondrá en experiencias concretas de arte y salud, como el proyecto teatral Yo Cuento (Hospital Niño Jesús, Madrid), Receta Cultura (Valencia), la Psicohabitación de Mónica Alonso o la propuesta Emociones a través del arte, del Museo Thyssen y varios hospitales andaluces.

Y ya el jueves, el día se dedicará íntegramente al cáncer, con la presentación del proceso de Quásares y otros proyectos como A ras de suelo, una obra colectiva de poesía escrita por pacientes, coordinada por las doctoras Margarita García y Laia Bernet. El broche de oro será la conferencia performativa Código Fuente Audiovisual, de la periodista Isabel Cadenas Cañón, un relato íntimo sobre memoria, ausencia y cuidado.