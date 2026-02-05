Cena contra el hambre en el colegio Cristo Rey

Una de las actuaciones en la cena del colegio de Cristo Rey el año pasado.

El próximo 13 de febrero en el colegio Cristo Rey, en plena calle Betis, en Triana, tendrá lugar la IV cena benéfica contra el hambre . Un acontecimiento solidario con contará con actuaciones flamencas, música en directo y ocio familiar. Todos los beneficios estarán destinados a los proyectos de Hacer el Bien, que lleva a cabo el propio colegio, y la campaña de Manos Unidas.

La cita es a partir de las seis de la tarde en el centro educativo situado en la calle Betis. Se trata del cuarto año en el que se organiza esta iniciativa que se está convirtiendo en una cita para los vecinos y la comunidad educativa de esta zona de Triana.

El Colegio Cristo Rey, perteneciente a la Fundación Educativa José Gras, es conocido por su compromiso con los valores cristianos y la atención personalizada a las familias, además de su enfoque en la educación bilingüe, el trabajo cooperativo y el uso de metodologías innovadoras.

La cena cuenta con la colaboración de vecinos, comerciantes y familias del colegio, quienes donarán alimentos preparados disponibles para la venta durante la cena. Además, habrá actuaciones de los grupos flamencos La Penúltima, Inspiración, y del grupo Halcón Azul, además de talleres para niños, rifas, etc.

Por otro lado, el próximo 24 de febrero a las 17:30, el colegio celebrará su jornada de puertas abiertas con el formato de charla con las familias que están interesadas. Bajo el título ¿Tomamos un café?, se propicia un espacio de diálogo cercano donde no solo está el equipo docente sino padres y madres que pertenecen a las familias del centro.

No sólo se trata de la charla, sino de conocer el proyecto educativo del Colegio Cristo Rey y de recorrer sus instalaciones situadas frente al Guadalquivir.

La Orden de las Hijas de Cristo Rey llegó a la ciudad de Sevilla en el año 1886. Diez años antes, en 1876, José Gras y Granollers fundó la congregación en Granada. El centro sevillano es el tercero en la cronología de la orden, el 26 de abril de 1886. Por lo tanto, este año celebran los 140 años de la llegada a Sevilla y los 150 años de la fundación de la orden religiosa.

En la actualidad en el centro se imparte Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. También dispone de aula de apoyo a la integración. El centro apuesta por el bilingüismo así como por el uso de nuevas tecnologías y metodologías cooperativas. Dispone de servicio de comedor, aula matinal desde las 7:30 hasta las 16:00. Además, de actividades extraescolares y grupos de fe.