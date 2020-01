Chirigota Los couchers lowcost: felicidad plena en el Falla

La felicidad, la que quiere ayudar a encontrar y a la vez de la que quiere empaparse en Cádiz. Esa es la idea que lleva al Falla Antonio Álvarez El Bizcocho este año con su chirigota de San José de la Rinconada, Los couchers lowcost. Unos coaches (motivadores de charlas-espectáculo) que han dejado una buena y completa guía de auto ayuda en la décima sesión clasificatoria del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC).

Con chaqueta de lentejuelas, melena blanca y micrófono adosado a la boca (algo así como el personaje de Tom Cruise en Magnolia) arrancan una presentación al ritmo de Bienvenidos de Miguel Ríos. Ningún golpe sobresaliente pero muchos con arte a base de consejos para reforzarse y sus resultados: "hay gente que parece que es muy normal pero luego bebe Puerto de Indias" o "el que la sigue, la consigue... una orden de alejamiento"·

Más información Los gipsy scream: del reggaeton chirigotero a una gitana casa del terror

Buena tanda de pasodobles con una música de altura, la del sello gaditano de Manolín Santander. Dedicado a él precisamente va el segundo, en el que recuerdan que cuando empezaron a sacar en el Falla agrupaciones juntos hace un lustro "no se reían ni nuestras familias". En un año muy complicado para Manolín, por la muerte de su padre, el chirigotero Manolo Santander, y su amigo y autor de su comparsa, Juan Carlos Aragón, el Bizcocho le da las "gracias por ser y estar", por quedarle "corazón" para ser su "compañero", rindiéndole un precioso homenaje de la que es "su chirigota". Menos emotivo el primero, de presentación. Son coaches que encontraron su "vocación" cuando los "echaron del trabajo". Y gracias a la auto ayuda "este año es de alegría", porque han dejado "el caballo", en referencia al que llevaban en la chirigota del año pasado, Los jarabe de palo. Letra con humor en su primera mitad que vira a piropo a Cádiz: "no hace falta tanta charla para estar en paz contigo (...), con un poquito de humor y cantando con tu amigo, (...) en la orillita del mar podrán encontrar la alegría. La que yo vengo a buscar, que me da tu Carnaval, Tacita mía".

De nivel también los cuplés. Para las colas que se montan durante la venta de entradas para preliminares el primero. Muy buen remate para Víctor Sánchez del Amo, el ex técnico del Málaga al que la filtración de un vídeo íntimo le costó la destitución: "fue el primero en poder sacarla". El segundo para el programa La Isla de las Tentaciones, que ha puesto de moda del grito de "¡Estefanía!". Así se llama su perra y lleva "sin verla dos o tres días". Si él va al concurso gana porque no le podrán separar de su propia mano. En el estribillo, si ves el "vaso medio vacío", te lo cambian por el "medio lleno".

Un popurrí movido, sin tregua y con cuartetas top como la de los ejemplos de que todo es posible con la auto ayuda ("si los hombres han llegado a Extremadura y si los calvos de Turquía traen pelito de melocotón..." o la de la felicidad ("que le debas dinero a uno y se muera...) ponen el broche a un muy buen estreno con un mensaje final: "Cádiz, ten mi amor". Con motivación, todo, o casi todo, es posible.