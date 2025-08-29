Todo sobre el chocolate en octubre con Guadalcao

Guadalcao celebra en su segunda edición, Los valores del artesano, empresas consagradas a custodiar, desde la tradición y la innovación, una herencia prodigiosa en forma de recetas donde el cacao y el chocolate han sido y son ingredientes esenciales. Este 2025 vuelve a Sevilla el Encuentro profesional con ponencias y talleres a cargo de reconocidos chefs y reposteros; y se celebra por primera vez el Festival del Cacao para todos los públicos, con catas, degustaciones y talleres, así como actividades niños. Será del 18 al 20 de octubre en el Espacio Exploraterra, junto a la Torre del Oro, a orillas del Guadalquivir.

Manu Jara -pastelero y embajador de Barry-Callebaut en el sur de España- recuerda el propósito de Guadalcao, que nació en 2024 para conmemor el quinto cententario de la entrada en Europa, a través del Puerto de Sevilla, del primer cargamento de cacao procedente de América. “Es cierto que nuestra ciudad y Andalucía no son muy conocidas en el mundo del chocolate, que todavía falta cultura del cacao respecto a su consumo y a las formas de trabajar este producto, pero tenemos que reivindicar ese hecho histórico y aprovecharlo para ponernos en el mapa a nivel nacional e internacional”.

Como el año pasado, la programación de Guadalcao se ha diseñado para que pasteleros y chocolateros, empresas, artesanos y estudiantes de escuelas de hostelería compartan conocimientos y experiencias en el marco del Encuentro profesional. La nómina cuenta con especialistas nacionales e internacionales en el mundo de la pastelería, los bombones, roscón de Reyes, los helados y la cocina salada, disciplinas que serán además protagonistas de los Concursos, abiertos a todo el profesional que desee mostrar sus creaciones.

Paralelamente, y también en el Espacio Exploraterra, se va a celebrar el Festival del Cacao, abierto a todo el público para disfrutar con amigos o en familia de talleres, catas, degustaciones y actividades para los niños. “Estamos preparando estas actividades con la idea de dar valor a un producto tan codiciado como desconocido por muchos, su historia, usos y características nutricionales, y que no sea un encuentro exclusivo para profesionales”, explica Mónica Trujillano -directora de El Comensal y coorganizadora de Guadalcao-. “Tras la excelente acogida del año pasado, estamos trabajando con mucha ilusión para ofrecer un contenido más completo y nuevas experiencias en esta cita indispensable en el mes de octubre en Sevilla”, apunta.

La segunda edición de Guadalcao va a reconocer además a dos personalidades por su contribución al conocimiento y difusión del mundo del chocolate y el cacao. Sus nombres, así como el panel de profesionales participantes en el Encuentro o las bases de los concursos, pueden consultarse a través de nuestra web y en Instagram, la programación del congreso, actividades del Festival y otras novedades, serán presentadas próximamente.