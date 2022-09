El streaming más exquisito

Forma ya parte de nuestras rutinas semanales echar un vistazo a las novedades en la programación de Canal Arte, cuya web en español, también las versiones francesa y británica, que son las que podemos disfrutar sin miedo a los subtítulos, renueva puntualmente sus estimulantes contenidos vinculados a la actualidad política, social y cultural, con especial atención al arte, la música y el cine.

La rentrée de septiembre nos trae los lógicos reportajes de última hora sobre el óbito real británico o la situación bélica en Ucrania, aunque son los contenidos de fondo, los documentales y las películas nuestro principal objeto de deseo. Así, a ArteKino Collection, el espacio dedicado a descubrir en versiones restauradas perlas ocultas del cine europeo, llegaba estos días Nuit de chien (2008), el testamento cinematográfico de Werner Schroeter, una viaje alucinado y nocturno por una suerte de fin del mundo que transcurre en una Oporto sitiada donde resuenan los éxodos migratorios y las guerras e injusticias de nuestro tiempo con un lenguaje poético y con un resquicio para la esperanza y la redención a través del amor.

Recién incorporada está también Truth and Justice (2019), de Tanel Toom, que nos lleva a la Estonia de 1872 donde su protagonista acaba de trasladarse junto con su familia a una región desolada, decidido a convertir una granja abandonada en un lugar próspero a pesar de la oposición local. Dentro del mismo ciclo, todavía pueden recuperar la cinta belga sobre un amor prohibido entre profesor y alumna El hombre del cráneo rasurado (1966), de André Delvaux, Something different (1963), el primer largo de Vera Chytilova previo a Las margaritas, quintaesencia de la nueva ola de la Primavera Checa, o She didn’t say no (1958), de Cyril Frankel, uno de los clásicos de la historia del cine irlandés.

Dentro de la nutrida colección de documentales sobre estrellas del cine o grandes cineastas, acaba de incorporarse el dedicado al actor australiano Mel Gibson y a la esquiva y hermosa pareja que formaron, dentro y fuera de la pantalla, Romy Schneider y Alain Delon, aunque resulta interesante cambiar la pestaña a la versión francesa del canal para ver los que protagonizan el gran Alain Resnais, Isabelle Huppert, Jack Nicholson, Lino Ventura o nuestros Almodóvar, Antonio Banderas y Penélope Cruz, trío por el que el público y la crítica galos sienten auténtica devoción.

También en la edición francesa, los últimos capítulos de Blow-up, la extraordinaria serie de vídeo-ensayos cinematográficos, están dedicados al maestro indio Satyajit Ray, Paul Schrader, R.W. Fassbinder, François Ozon, Julianne Moore, Marylin Monroe o Catherine Deneuve, muchos de ellos a través de las músicas y bandas sonoras de sus películas. La muerte el pasado martes de Jean-Luc Godard ha hecho que se recuperen además algunas de las piezas dedicadas a distintos aspectos de su cine.

Aunque las incorporaciones más destacas de esta semana vienen de la mano del gran cineasta camboyano Rithy Panh, de quien, además de La imagen perdida, puede verse en primicia tras su paso por la Berlinale su último trabajo, Everything will be OK, suerte de ensoñación distópica y alegato contra las injusticias del mundo contemporáneo donde caben el archivo, las figuras de plastilina y la poesía en uno de esos formatos híbridos y experimentales marca de la casa.

Los mejores estrenos de septiembre en plataformas

Por estricto orden alfabético, en Amazon Prime tienen lo nuevo de Sylvester Stallone, Samaritan, donde el eterno Rocky interpreta, por primera vez en su carrera, a un veterano superhéroe renacido para una misión salvífica. En Apple TV+, y hasta el estreno del documental sobre Sydney Poitier el 23 de septiembre, apenas una novedad en formato largo, la cinta de animación Luck, con guion de Kiel Murray (Cars). También animada al 50%, aunque con pésimas críticas, es la nueva versión de Pinocho de Zemeckis con Tom Hanks como Gepetto que acaba de aterrizar en Disney+.

En Filmin, no dejen pasar el documental El año del descubrimiento, de Luis Carrasco, tampoco Falso culpable, sobre un caso real de injusticia que involucró a la comunidad asiática norteamericana, y la hermosa Ghost Tropic, un retrato de soledades urbanas en tiempos multiculturales de Bas Devos. En HBO Max, pueden poner a prueba su espíritu monárquico o juancarlista con la serie documental Salvar al rey.

En Movistar+ pueden recuperar las Nueve Sevillas de García Pelayo y Pedro G. Romero o, pasando por caja, la interesante Lingui. Lazos sagrados del chadiano Mahamat-Saleh Haroun. Pocos estímulos, as usual, esta semana en Netflix con la francesa Sin aliento y la norteamericana Final de trayecto.

El estreno de la semana: ‘Olga’

A concurso en la Semana de la Crítica de Cannes 2021, el estreno de ‘Olga’ se ha visto sin duda beneficiado y amplificado por la invasión rusa de Ucrania. No en vano, el filme de Elie Grappe sigue a una gimnasta de quince años de aquel país exiliada en Suiza cuando las revueltas de la plaza de Maidan estallan y su familia se ve afectada en la distancia. Los conflictos personales y la situación política se entremezclan entonces en un relato de altas cualidades sensoriales.