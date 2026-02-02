El Circuito Herbalife Night Run ilumina el Sánchez-Pizjuán con más de 800 corredores

Algunos de los corredores en la parte final de la prueba por el interior del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vivió en la noche del sábado una experiencia deportiva distinta y cargada de emoción con el estreno del Circuito Herbalife Night Run en la capital andaluza. Más de 800 corredores se dieron cita en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, convertido por unas horas en el epicentro del running nocturno, para disfrutar de una prueba que combinó deporte, espectáculo y una atmósfera difícil de olvidar.

Tras su exitoso debut en Madrid, el circuito aterrizó en Sevilla con una respuesta entusiasta. Desde primeras horas de la tarde, los alrededores del estadio comenzaron a llenarse de ambiente, nervios e ilusión. La jornada se abrió con la carrera KIDS, una de las imágenes más emotivas del evento, en la que los más pequeños tuvieron la oportunidad de correr dentro de un estadio de élite, arropados por los aplausos de familiares y amigos desde la grada.

Con la noche ya caída, a las 19:00 horas, se dio la salida a la prueba reina. Una carrera de 5 kilómetros que recorrió varias calles de la ciudad y que reservó su momento más especial para el final. Los corredores accedieron al interior del Ramón Sánchez-Pizjuán para completar una espectacular vuelta de honor bordeando el terreno de juego, iluminado y envuelto en música y animación, un cierre que emocionó tanto a corredores populares como a atletas experimentados.

"Correr de noche y entrar en un estadio como este es algo que no se olvida. La música, la luz y el ambiente te ponen la piel de gallina. Sevilla lo ha hecho increíble", comentaba uno de los participantes tras cruzar la línea de meta.

En el plano deportivo, la prueba dejó un alto nivel competitivo. En categoría masculina, los tres primeros clasificados fueron Marcud Lafleur, Julián Martínez Lacovic y Alejandro Campoy. En categoría femenina, las vencedoras fueron Miriam García, Marina Rubalcaba y Laura Zambrano, que completaron el podio tras una carrera muy disputada.

Más allá de los resultados, el Circuito Herbalife Night Run volvió a demostrar que es mucho más que una carrera popular. Música en directo, animación constante y una cuidada ambientación nocturna convirtieron la cita sevillana en una auténtica fiesta del running, reforzando el carácter experiencial de un circuito que apuesta por unir deporte y espectáculo.

Tras su paso por el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y el Ramón Sánchez-Pizjuán, el circuito ya mira a su próxima parada. Mallorca acogerá el siguiente evento el próximo 21 de marzo en el Estadio Son Moix. Las fotografías oficiales de la prueba y toda la información sobre futuras inscripciones están disponibles en www.circuitonightrun.com.