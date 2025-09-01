Clausuradas las escuelas de verano para adolescentes de la Asociación Albores

La Asociación Albores, en colaboración con la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha desarrollado durante los meses de julio y agosto dos Escuelas de Verano dirigidas a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 16 años. Esta actividad se ha llevado a cabo en la zona de Amate, en el IES Salvador Távora y, en Alcalá de Guadaira, en el CEIP Antonio Machado. El pasado 29 de agosto tuvo lugar la clausura de esta actividad en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta con la asistencia y participación activa de más de 85 adolescentes y sus familias.

Esta iniciativa ha venido a dar respuesta a una de las grandes necesidades de la conciliación familiar que, se enfrenta en cada época estival al gran reto de garantizar la atención de hijos e hijas, especialmente, aquellos que se encuentran en la edad adolescente. Es común encontrar oferta de campus de verano, guarderías y otros recursos disponibles para niños y niñas de edades comprendidas entre Infantil y Primaria pero resulta más complicado garantizar este servicio para alumnado de la ESO.

Segun Cosette Franco, directora de Albores Andalucía, "la adolescencia merece disfrutar de un tiempo libre saludable imprescindible para la adquisición de habilidades sociales básicas y competencias para la vida. Este espacio educativo facilita el verano de las familias y los y las adolescentes a través de su participación en actividades lúdico-formativas que conllevan la exploración, el descubrimiento de nuevos contenidos, distintas formas de seguir relacionándose con sus iguales desde el ocio, la risa y el buen trato”. Así, Antonio Carmona, Coordinador del Programa ALA de convivencia educativa describe: “ofrecer este servicio pretende dar también continuidad al trabajo que se realiza durante el curso escolar por parte de los equipos docentes. Muchos institutos nos resaltan cómo los principios de curso se hacen cada vez más difíciles ya que durante el verano parece que el alumnado ha olvidado sus rutinas”.

Las Escuelas de Verano ALA, están incluidas en un trabajo en red con entidades locales y del tercer sector, así, se interviene en colaboración con los Servicios Sociales de cada zona, Distrito Amate-Tres Barrios del Ayuntamiento de Sevilla y, Delegación de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. La participación de adolescentes es totalmente gratuita y contamos con servicio de garantía alimentaria proporcionando a sus jóvenes participantes, tres comidas al días (desayuno, media mañana y almuerzo).