Cuando otros cocinan por ti y el sabor es el de casa

Las cenas de Nochebuena o Nochevieja y los almuerzos de Navidad o Año Nuevo son una estupenda ocasión para sentarse alrededor de la mesa con la familia, ya sea de sangre o la que la vida nos pone en el camino. El caldo de Navidad que hacía siempre la abuela, el cochino asado que no faltaba en la cocina o esa forma especial de hacer la carrillada que tenía nuestra madre son sabores que quedan en la memoria gustativa de muchos pero que es difícil reproducir porque con las prisas de estos tiempos faltan horas para estar delante de los fogones. Hay fórmulas para seguir disfrutando de los sabores de siempre y con una calidad digna del mejor de los restaurantes.

El Corte Inglés ha lanzado su propuesta de platos preparados que estarán disponibles también en Hipercor. Un formato de venta por el que ha apostado tanto en la dedicación de espacio al libre servicio de los platos-un modelo que ya existe en el centro de Diagonal en Barcelona- como a las elaboraciones directamente en la tienda, con productos procedentes de la cocina central y de proveedores, garantizando frescura y variedad. Son recetas tradicionales, las de siempre, sin estridencias pero con un esmero por el producto como el que pone cualquier persona cuando quiere alimentar con lo mejor a los suyos.

Una mesa donde todo está preparado para disfrutar de los nuestros en Navidad / M. G.

Para elaborar este menú navideño y quedar como los perfectos anfitriones sin pasar largas horas entre peroles, ollas y el calor del horno, el Corte Inglés pone de su despensa 22 platos diferentes. De sus cocinas saldrán 228.000 unidades y cerca de 139.000 kilos de producto, incluyendo carnes y aves, hojaldres, cremas y salsas, además de postres tan diferentes como una torrija de rosco de reyes o el pionono de mandarina. Cada año, más de 630.000 personas confían sus mesas navideñas a esta compañía. Más de 25.000 familias que cada año deciden regalarse tiempo para disfrutar de los suyos cantando villancicos o simplemente charlando en lugar de pensar en si el hojaldre del solomillo wellington estará en su punto.

Este año los platos preparados de El Corte Inglés apuestan por los postres / M. G.

Esta Navidad, entre las novedades del catálogo de platos preparados destacan la crema de carabineros; la carrillera ibérica con salsa de colmenillas y foie; el solomillo de cerdo ibérico Wellington con salsa de Pedro Ximénez y foie; el pavo relleno asado con salsa de colmenillas y foie; la caldereta de rape con gambones; el salmón en hojaldre relleno de espinacas a la crema; la calabaza asada con sésamo negro; la salsa de colmenillas y foie; y en los postres el pionono de mousse de naranja y crema de mandarina tostada; y la torrija de rosco de Reyes con nata.

Y para quienes quieran algo más especial hay encargos sujetos a disponibilidad como las cocochas de bacalao al pilpil, cocochas de bacalao en salsa verde, carabineros al Palo Cortado, media langosta con mantequilla, ajo y perejil, medio bogavante a la plancha y solomillo de vaca Wellington.

Lubina a la espalda con salsa bilbaína. / M. G.

Con más de 40 años de experiencia en platos preparados, El Corte Inglés sigue innovando para ofrecer una experiencia gastronómica única, adaptada a la estacionalidad y a las preferencias locales. Uno de los pilares del departamento es la innovación constante, la amplia oferta gastronómica y la excelencia de las materias primas. Un trabajo que se recoge en cifras como las que arrojan las elaboraciones para esta Navidad. Más de 53.130 unidades de carnes y aves que incluyen el roti de pularda rellena, paletillas de cordero y pularda rellena, 16.000 unidades de hojaldres con salmón y solomillo de cerdo ibérico Wellington. Y para que esta exquisitez gastronómica sea aún más completa, cerca de 58.000 kilos de cremas y salsas tan variadas como la española, de colmenillas y foie, de Oporto, Pedro Ximénez y foie, boletus, naranja, cumberland, y así casi hasta el infinito. Pero la cuenta sigue, 28.700 unidades de croquetas de carabineros, quiche de boletus, salpicón de marisco y relleno de marisco. Y qué decir de los postres, una de las apuesta de este año, que se materializa en 72.000 unidades entre pirámides de chocolate, tartas de queso, torrijas de roscón y piononos de mandarina.

La campaña de Navidad en platos preparados se concentra los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, y 4 y 5 de enero, cuando se realiza cerca del 45% del total de las ventas del periodo navideño. Los clientes pueden encargar sus pedidos en los centros de El Corte Inglés y a través de la web Platos preparados de Navidad hasta 48 horas antes de los días 24 y 31 de diciembre.

Rosco de Reyes

Pero uno de los clásicos del Corte Inglés en Navidad es el rosco de Reyes. Una receta mejorada desde varios ingredientes. Se han utilizado huevos de gallinas camperas, un incremento de las almendras, con fermentaciones más largas, y por la renovación de los hornos del obrador de Valdemoro (Madrid). Este año se han desarrollado dos nuevas variedades, un rosco de Reyes de pistacho y otro de crema de limón. El 90% de la venta de este dulce navideño se concentra en las variedades de relleno de nata y en el sin relleno.

El Panettone se ha convertido en un complemento especial para estas fechas. El Corte Inglés, precursor del auge de esta categoría en España, cuenta con más de cien referencias distintas entre El Club del Gourmet y el Supermercado de El Corte Inglés. La compañía se apoya en proveedores locales españoles de este producto al tiempo que también importa panettones de destacados productores italianos.

Los panettones más emblemáticos del Club del Gourmet son el clásico y el de chocolate, que se presentan envasados en una lata con un diseño exclusivo cada Navidad, y que realiza el fabricante milanés Chiostro di Saronno para la compañía. Procedente de Sicilia, y en cobranding con Fiasconaro, El Corte Inglés cuenta con panettones elaborados con dos recetas exclusivas, de chocolate negro y de pistacho, que se presenta en lata y en estuche de regalo, respectivamente.

Platos preparados todo el año

Entre los platos preparados más demandados a lo largo del año destacan la ensaladilla (la receta actual es la número 37, lo que evidencia de un proceso de innovación sostenido); las croquetas y familia de fritos: finger, pechuga Villaroy…; los arroces (elaborados desde cero en el punto de venta) y los guisos tradicionales: albóndigas, estofados… (trabajados en el obrador).

En El Corte Inglés se respira gastronomía, tradición y calidad. Más de 40 años de evolución convierten a la compañía en líder y especialista en platos preparados. Su estrategia se sostiene en la innovación, la amplia oferta y la excelencia en materias primas, con una ejecución cuidada en tienda y una visión de futuro orientada al crecimiento y a ofrecer la mejor experiencia al cliente.