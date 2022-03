Cómo distinguir una croqueta buena de una mala

Que no te den gato por liebre. El universo de la croqueta es tan rico como polémico. Hay croquetas de todo y en todas partes, pero no todas son caseras, aunque así se anuncien, ni todas están bien elaboradas. Saber distinguir una croqueta buena de una mala, sin embargo, es más sencillo de lo que puede parecer a primera vista. La tienda online de croquetas gourmet Croquetasricas.com ofrece una serie de consejos sobre cómo diferenciarlas.

La croqueta es una de los productos que más gustan tanto a pequeños como a mayores, y por eso en la actualidad existen muchas empresas que elaboran croquetas y las venden en restaurantes, supermercados o a domicilio.

Podemos encontrarlas de distintas variedades ya que es un producto que va bien con muchísimos ingredientes, aunque la croqueta de jamón ibérico es la reina de las croquetas al tener una cuota de mercado de casi un 70%.

Croqueta congelada versus croqueta ultracongelada

Hay un concepto en ocasiones erróneo con el tema del producto congelado. Debemos diferenciar entre un producto congelado y uno ultracongelado.

Que unas croquetas sean congeladas no tiene que ser negativo, ya que se hace fundamentalmente para poder distribuir un producto por todo el mundo manteniendo la calidad (se puede emplear la receta de toda la vida, pero utilizando unas cazuelas grandes para la bechamel de manera automatizada).

Es como cuando estás en casa, haces comida de más (croquetas, lentejas, etc) y la congelas porque no te vas a comer todo de golpe. Pues en este caso es lo mismo, ya que los obradores de croquetas deben de utilizar ingredientes de calidad (leche, mantequilla, jamón, etc) si quieren ofrecer una croqueta de verdad y casera.

Respecto a las croquetas ultracongeladas, suelen ser croquetas que se componen de agua, aromas, grasas vegetales y potenciadores de sabor. Todo esto se hace para ahorrar costes a la hora de elaborarlas, ya que muchas materias primas tienen un coste elevado, y más actualmente con las distinas crisis de precios que hay.

Tres claves para diferenciar una croqueta buena de una mala