Concierto de Aitana en Sevilla 2026: precio de las entradas y cómo conseguirlas

Aitana regresará a Sevilla el 5 de junio de 2026 dentro de su nueva gira “Cuarto Azul World Tour”, un proyecto con el que recorrerá varios países para presentar su cuarto álbum de estudio.

La artista catalana, considerada uno de los grandes referentes del pop español actual, formará parte del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que volverá a celebrarse en la emblemática Plaza de España. Al igual que en 2024, Aitana será la encargada de inaugurar el festival, prometiendo un espectáculo lleno energía y grandes éxitos.

Durante su paso por la capital andaluza, Aitana interpretará tanto sus canciones más conocidas como los nuevos temas de su disco Cuarto Azul, entre los que destacan “6 de febrero”, “Superestrella” o “Conexión Psíquica”, que ya acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. Su directo, caracterizado por una potente puesta en escena y un sonido cada vez más internacional, la consolida como una de las artistas más importantes del panorama musical actual.

Entradas para ver a Aitana en Sevilla en 2026

La preventa de entradas para el concierto comenzó el lunes 20 de octubre, aunque solo se ha puesto a disposición del público un número limitado de entradas. Por su parte, la venta general se abrirá el jueves 23 de octubre a partir de las 12:00 del mediodía, y las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la web oficial www.iconicafest.com.

En cuanto a los precios, el concierto de Aitana en Sevilla contará con dos tipos de entrada. La pista general tiene un coste de 58 euros (más 5,8 euros de gastos de gestión), mientras que la zona front stage, más cercana al escenario, está disponible por 70 euros (más 7 euros de gastos de gestión).

Además de su cita en Sevilla, la artista llevará su “Cuarto Azul World Tour” a otros puntos de Andalucía, donde actuará el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería), el 19 de junio en Fuengirola (Málaga), el 12 de julio en Cádiz y el 18 de julio en Úbeda (Jaén).