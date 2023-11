Cinco conciertos para disfrutar de la Navidad durante el mes de diciembre en Sevilla

La música y la Navidad van de la mano, los villancicos ya empiezan a sonar en todos los rincones y las fechas de los conciertos navideños ya están marcadas en el calendario. A lo largo del mes de diciembre en Sevilla se podrá disfrutar de diversos eventos de música en directo especialmente centrados en las canciones y melodías que más se escuchan al llegar el final del año. Estos cinco son algunos de los conciertos que se pueden disfrutar en la ciudad en el último mes del año:

¡Que suenen con alegría!

El concierto '¡Qué suenen con alegría!' cuenta con las cantantes Ainhoa Arteta y María Terremoto. Las dos cantantes se unen para interpretar y reinterpretar una serie de canciones bien conocidas del reparto musical navideño, mezclando clásicos y nuevas melodías.

El concierto tendrá lugar el 14 de diciembre a las 20:30 horas en el Cartuja CITE Center. Las entradas van desde los 24 euros a los 52 euros.

Así canta nuestra tierra en Navidad

El Teatro de la Maestranza acoge el concierto benéfico 'Así canta nuestra tierra en Navidad', que contará con la presencia de artistas como Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Pedro El Granaíno, José Manuel Soto o Cantores de Híspalis. También participarán distintos coros, entre ellos la Escuela de cante de la Fundación Alalá, que será la receptora de este acto benéfico.

El concierto se celebrará el 19 de diciembre de 2023 a las 20:30 horas. Las entradas pueden comprarse por su web y en taquillas entre los 21 y los 48 euros.

Conciertos de Navidad en el Teatro de la Maestranza

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) llenará el Teatro de la Maestranza con sus conciertos navideños. En él se interpretarán clásicos populares como 'Los pastores a Belén', 'Noche de Paz' o 'La 'Marimorena', además de otros temas navideños muy conocidos en inglés, como es el caso de 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, 'Last Christmas' de George Michael o 'Jingle Bell Rock' de Bobby Helms.

Los conciertos tendrán lugar el 21 y el 22 de diciembre, comenzando a las 18:00 horas. Las entradas tienen un precio que va desde los 18 euros en terraza a los 25 euros en patio.

Concierto de Navidad benéfico en la iglesia Portaceli de Sevilla

La iglesia Portaceli de la Compañía de Jesús celebrará su concierto de Navidad benéfico, que organiza la Hermandad de los Dolores de Torreblanca. Los beneficios irán destinados al comedor social San Antonio de Padua. El concierto contará con la presencia de la cantautora flamenca Argentina María López.

El concierto tendrá lugar el 22 de diciembre a las 21:00 horas en la iglesia Portaceli de Sevilla. Las entradas cuestan 15 euros y pueden conseguirse a través de internet o en la Casa-Hermandad de los Dolores de Torreblanca durante lunes, martes y jueves de 20:00 a 22:00 horas.

Así canta Jerez en Navidad

'Así canta Jerez en Navidad' es un proyecto que nació de un grupo de jóvenes flamencos de Jerez de la Frontera y que cada año realizan una gira navideña por Andalucía, acompañados de temas musicales y culturales de la Navidad en la región.

Este 2023 tienen varios conciertos en Sevilla, las entradas del día 22 ya se han agotado, pero todavía puede conseguirse alguna para su sesión del día 23. Este día el concierto en el Cartuja Center comenzará a las 20:00 horas. Las entradas cuestan 25 euros y se pueden comprar por internet en esta página.